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Политика

Geopolitical Monitor: Азербайджан сохраняет лидерство на Южном Кавказе в сфере БПЛА

First News Media23:40 - 03 / 07 / 2026
Geopolitical Monitor: Азербайджан сохраняет лидерство на Южном Кавказе в сфере БПЛА

Азербайджан остается наиболее развитым и институционально подготовленным оператором беспилотных систем на Южном Кавказе, продолжая последовательно наращивать свой потенциал как за счет закупки современных БПЛА, так и благодаря развитию собственного производства.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Geopolitical Monitor "Гонка беспилотных вооружений: интеграция беспилотной войны на Южном Кавказе".

В публикации отмечается, что в последние годы Азербайджан принял на вооружение ряд новых беспилотных систем, включая отечественные разработки, такие как "Ити гован" ("İti qovan").

"Ведущий оборонный производитель Азербайджана "Азерсилах" также активно участвует в разработке и производстве беспилотников. Наряду с инициативами по локальному производству Азербайджан продолжает эксплуатировать разнообразный парк турецких и израильских беспилотных систем, включая дроны Bayraktar TB2 и Akıncı, а также проявляет интерес к приобретению дополнительных современных БПЛА в будущем. Страна также создала специализированные центры подготовки и технического обслуживания беспилотников Akıncı", - говорится в статье.

Авторы также обращают внимание на то, что подписанная с Турцией в 2021 году Шушинская декларация значительно укрепила двустороннее сотрудничество в сфере оборонных технологий, подготовки кадров и развития военно-промышленного комплекса. По их оценке, Азербайджан последовательно расширяет взаимодействие с турецкими оборонными компаниями, выходя за рамки закупок вооружений и изучая возможности совместного производства беспилотников, а также более широкого военно-промышленного сотрудничества с компанией Baykar.

"В последние годы стороны подписали соглашения о сотрудничестве и меморандумы, касающиеся обмена технологиями, промышленного сотрудничества и потенциальной локализации производства систем Baykar в Азербайджане. Это свидетельствует о долгосрочной заинтересованности Баку в развитии более устойчивого собственного производства беспилотных систем. Одним из наиболее важных событий, получивших мало внимания на международном уровне, стало официальное создание в составе Вооруженных сил Азербайджана отдельных Войск беспилотных систем", - отмечают авторы статьи.

Авторы статьи, ссылаясь на опыт Украины, подчеркивают, что институционализация беспилотных войск способствует более эффективной координации действий и повышению результативности на поле боя.

"Последовательность подразделений, представленных на военном параде 2025 года, позволяет предположить, что новые войска, вероятно, интегрированы в структуру Военно-воздушных сил Азербайджана. Расширение возможностей Азербайджана в сфере беспилотников также подкрепляется устойчивым ростом военных расходов. Оборонный бюджет страны увеличился примерно с $2,24 млрд в 2020 году до запланированных $5,1 млрд в 2026 году, что отражает сохраняющийся акцент Баку на военной модернизации и технологическом развитии", - говорится в статье.

Авторы напоминают, что применение беспилотников в военных целях началось несколько десятилетий назад: первые разведывательные дроны использовались еще во время войны во Вьетнаме. Однако качественно новый этап развития беспилотной войны наступил во время Второй Карабахской войны 2020 года, ставшей первым крупным межгосударственным конфликтом, в котором беспилотные системы сыграли ключевую роль.

По оценке Geopolitical Monitor, масштабное применение Азербайджаном ударных беспилотников наглядно продемонстрировало их высокую эффективность против бронетехники, артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны, окончательно закрепив за БПЛА статус одного из ключевых элементов современной войны.

"Южный Кавказ остается одним из регионов, где значение беспилотных систем проявляется особенно наглядно. Опыт Карабахской войны, а затем и уроки, извлеченные из войны в Украине, показали региональным игрокам, что дроны являются ключевым оружием войны XXI века. В результате все три государства Южного Кавказа в той или иной степени проявляют интерес к развитию возможностей беспилотной войны, хотя масштабы их внедрения существенно различаются. Азербайджан в настоящее время явно выделяется как региональный лидер в интеграции беспилотников благодаря собственному производству, диверсифицированным закупкам и созданию специализированных структур беспилотных систем", - резюмируют авторы статьи.

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