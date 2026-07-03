 На апелляционном суде по жалобам граждан Армении рассмотрены ходатайства обвиняемых - ФОТО | 1news.az | Новости
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На апелляционном суде по жалобам граждан Армении рассмотрены ходатайства обвиняемых - ФОТО

First News Media19:20 - Сегодня
На апелляционном суде по жалобам граждан Армении рассмотрены ходатайства обвиняемых - ФОТО

3 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Было объявлено, что суду представлены письменные замечания обвиняемого Д. Ишханяна. Они были переведены в соответствии с требованиями законодательства, их копии представлены суду и участникам процесса и приобщены к материалам дела.

Выступившие затем прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, заявили, что согласно статье 51.7 Уголовно-процессуального кодекса, поданные в письменном виде замечания на протокол судебного заседания должны быть рассмотрены судом и в случае признания их обоснованными - утверждены, а в противном случае - должно быть принято решение об их отклонении. Сторона обвинения отметила, что если утверждение стороны защиты о противоречии между протоколом и аудиозаписью подтвердится аудиозаписью, замечания должны быть утверждены, а если не подтвердится - отклонены. На этом основании суд попросили принять решение в соответствии с законодательством.

Представители потерпевших заявили, что поддерживают позицию стороны обвинения относительно замечаний на протоколы судебного заседания и выступают в данном вопросе с той же позиции.

Затем судебная коллегия удалилась на совещание для принятия решения по вопросу, связанному с протоколами судебного заседания.

Вернувшись с совещания, судебная коллегия постановила удостоверить упомянутые замечания и приобщить их к материалам дела. Отмечалось, что в содержании протоколов каких-либо несоответствий обнаружено не было.

С этой точки зрения суд считает приобщение замечаний стороны защиты к материалам дела законным и обоснованным.

Обвиняемый Л. Мнацаканян обратился к суду и сказал, что хочет подать ходатайство. Председательствующий судья ответил, что ему будет предоставлена соответствующая возможность для подачи ходатайств.

Выступивший затем Д. Ишханян выразил благодарность за принятое решение.

Далее, продолжив свое выступление, он еще раз отметил, как и на прошлом заседании, что не признает себя виновным.

Затем в суде выступил защитник Д. Бабаяна, который сказал, что поданная обвиняемым апелляционная жалоба полностью обоснована.

В своем выступлении он попросил суд отменить приговор, вынесенный в отношении Д. Бабаяна, и вынести в отношении него оправдательный приговор.

После перерыва ходатайство обвиняемого Д. Ишханяна через его защитника было передано переводчику.

Выступивший затем обвиняемый Д. Бабаян отметил, что не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Следующее заседание суда состоится 7 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

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