Вниманию покупателей квартир и объектов в новостройках: Новое решение Верховного суда

Верховный суд Азербайджанской Республики принял решение, определяющее единую судебную практику относительно возможности разъяснения части приговора, касающейся гражданского иска, рассмотренного в рамках уголовного процесса.

Цель данного решения - устранение неопределенности, возникающей на стадии исполнения.

Обстоятельства дела:

Приговором суда первой инстанции было постановлено: взамен снесенных нежилых помещений, принадлежавших потерпевшему, ЗАО (закрытое акционерное общество) обязано передать ему в натуре отремонтированные нежилые помещения аналогичной площади в новом здании, возведенном по тому же адресу. Также до сдачи здания в эксплуатацию было предписано выплачивать ежемесячную арендную плату в размере 1 200 манатов.

Впоследствии потерпевший обратился в суд с заявлением о разъяснении приговора в части гражданского иска. В заявлении указывалось, что поскольку в приговоре не определены конкретное расположение, направление и другие характеристики передаваемых в новом здании нежилых помещений, это может привести к двоякому толкованию на стадии исполнения и помешать полному восстановлению прав потерпевшего.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, посчитав приговор достаточно ясным. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Позиция Верховного суда:

Верховный суд отметил, что хотя в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) нет нормы, напрямую регулирующей разъяснение судебных актов по уголовным делам, согласно статье 179.2 УПК в таких случаях могут применяться соответствующие нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Суд подчеркнул, что статья 230.1 ГПК наделяет рассмотревший дело суд полномочиями разъяснить принятый и неотмененный судебный акт, не изменяя при этом его содержания. Цель данного института - не изменение решения, а обеспечение его правильного понимания и законного исполнения.

По мнению Верховного суда, если при исполнении решения по гражданскому иску, рассмотренному в рамках уголовного дела, возникает неопределенность (или существует такая вероятность), разъяснение этого решения служит обеспечению правовой определенности и эффективности судебной защиты.

Суд особо подчеркнул, что возмещение ущерба в натуре не ограничивается исключительно предоставлением имущества аналогичной площади. Согласно смыслу статьи 1115 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, прежнее правовое положение потерпевшего должно быть восстановлено в максимально возможной степени.

Поэтому при передаче имущества необходимо учитывать его функциональное назначение, возможности использования и экономическую ценность. Противоположный подход приведет к формальному исполнению судебного решения, но не обеспечит реального восстановления нарушенных прав потерпевшего.

Было отмечено, что отсутствие конкретики по этим вопросам в части приговора, касающейся гражданского иска, может повлечь за собой противоречивые подходы на стадии исполнения и затруднить эффективную защиту права собственности. В таких случаях разъяснение решения является правовым механизмом, направленным не на изменение содержания судебного акта, а на обеспечение его надлежащего исполнения.

В итоге Верховный суд пришел к выводу, что обращение потерпевшего с просьбой дать разъяснение по части приговора, касающейся гражданского иска, соответствует закону и не может считаться необоснованным.