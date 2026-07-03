 Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии | 1news.az | Новости
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Спорт

Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии

First News Media21:20 - Сегодня
Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр дебютирует за Азербайджан на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Азербайджане.

Его слова передает РИА Новости.

«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», — сказал Плющенко-старший.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

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