Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр дебютирует за Азербайджан на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Азербайджане.

Его слова передает РИА Новости.

«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», — сказал Плющенко-старший.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.