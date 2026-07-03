Александр Плющенко дебютирует за сборную Азербайджана в Турции и Грузии
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр дебютирует за Азербайджан на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Азербайджане.
Его слова передает РИА Новости.
«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», — сказал Плющенко-старший.
1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
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