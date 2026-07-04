Трамп: США приостановили переговоры с Ираном на период похорон Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставил Ирану недельную паузу в переговорах в связи с похоронами бывшего верховного лидера исламской республики Али Хаменеи, погибшего 28 февраля 2026 года в результате авиаударов США и Израиля.

Об этом американский лидер заявил во время выступления у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости США.

"Они жаждут договориться. Они отчаянно хотят договориться. Мы дали им недельный перерыв в связи с похоронами", - сказал Трамп.

Напомним, 3 июля в Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи. Похороны состоятся 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде.

Источник: ТАСС