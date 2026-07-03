МВД предупредило об основных рисках для детей в социальных сетях

Социальные сети предоставляют детям широкие возможности для общения, обучения и самовыражения. Однако вместе с преимуществами они несут и серьезные риски, связанные с кибербезопасностью.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), несовершеннолетние пользователи чаще других сталкиваются с такими угрозами, как интернет-мошенничество, кибербуллинг, онлайн-эксплуатация, вредоносный контент и кража личных данных. Для повышения уровня их безопасности важно не только соблюдать возрастные ограничения в социальных сетях, но и усиливать родительский контроль, внедрять эффективные меры киберзащиты и обучать детей основам цифровой грамотности.

В МВД напомнили, что любые действия в интернете могут иметь долгосрочные последствия. Безответственное распространение личной информации среди незнакомцев повышает риск стать жертвой мошенников и других злоумышленников. Размещенные в сети фотографии, видеозаписи и персональные сведения способны в будущем негативно повлиять на безопасность, репутацию, эмоциональное состояние и даже дальнейшую жизнь ребенка.

Одним из самых распространенных способов обмана остаются поддельные сайты и аккаунты, фишинговые ссылки, ложные игровые предложения и другой фальшивый контент. Кроме того, злоумышленники нередко выдают себя за сверстников, чтобы войти в доверие к детям и впоследствии использовать это в своих целях.

Публикация информации о месте учебы, домашнем адресе, номере телефона, фотографий родственников, геолокации и других персональных данных может привести к утечке информации, шантажу, травле в интернете и другим преступлениям. Поэтому детям необходимо объяснять, что нельзя делиться личными данными с незнакомыми людьми, переходить по сомнительным ссылкам и доверять подозрительным предложениям.

В МВД подчеркнули, что родители должны интересоваться тем, как дети проводят время в интернете, регулярно говорить с ними о правилах цифровой безопасности и объяснять, куда следует обращаться за помощью при возникновении опасных ситуаций. Цифровая безопасность требует не только технических решений, но и грамотного поведения пользователей, постоянного просвещения и совместной ответственности взрослых и детей.