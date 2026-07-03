Останки пропавшей без вести в Первой Карабахской войне Медины Бабаевой захоронены в Кельбаджаре - ФОТО

Останки шехида Первой Карабахской войны Бабаевой Медины Рагим гызы, считавшейся пропавшей без вести, были переданы ее семье.

Как сообщает АПА, сегодня состоялась церемония прощания с шехидом.

Затем останки шехида были преданы земле на кладбище села Дашбулаг Кяльбаджарского района.

Отметим, что шехид Бабаева Медина Рагим гызы родилась в 1905 году в селе Дашбулаг Кяльбаджарского района.

31 марта 1993 года она пропала без вести на территории села Дашбулаг.