Останки пропавшей без вести в Первой Карабахской войне Медины Бабаевой захоронены в Кельбаджаре - ФОТО
Останки шехида Первой Карабахской войны Бабаевой Медины Рагим гызы, считавшейся пропавшей без вести, были переданы ее семье.
Как сообщает АПА, сегодня состоялась церемония прощания с шехидом.
Затем останки шехида были преданы земле на кладбище села Дашбулаг Кяльбаджарского района.
Отметим, что шехид Бабаева Медина Рагим гызы родилась в 1905 году в селе Дашбулаг Кяльбаджарского района.
31 марта 1993 года она пропала без вести на территории села Дашбулаг.
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