Андраник Теванян подал в суд на Алена Симоняна
Находящийся под арестом лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян подал иск против спикера парламента Алена Симоняна.
Oб этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на портал datalex.am.
Теванян обвиняет его в клевете и оскорблении, требуя компенсацию в размере 9 млн драмов (около $24 тыс.) и возмещение судебных издержек — 310 тыс. драмов (около $1 тыс.).
Поводом стали слова Симоняна во время предвыборных теледебатов на Общественном телевидении, где он назвал оппозиционного политика «шпионом».
Теванян требует извинений и официального опровержения, которое должно быть опубликовано на сайте Общественной телекомпании и в соцсетях. Дело будет рассматривать судья Асмик Джалалян.
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