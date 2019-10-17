Глава азербайджанского бюро Интерпола вышел в отставку

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане, генерал-майор полиции Мехман Тахмазов вышел в отставку (на пенсию).
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, приказ об освобождении М.Тахмазова от должности подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
М.Тахмазов, занимавший должность начальника Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане с 2012 года, вышел в отставку в связи с достижением верхнего возраста для службы в органах МВД.
Должность, которую он занимал, на данный момент вакантна.
Тимур Рзаев, Э.Т.