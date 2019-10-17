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Глава азербайджанского бюро Интерпола вышел в отставку

Сегодня в 15:14 ~ 1 минута на чтение 116
Глава азербайджанского бюро Интерпола вышел в отставку

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане, генерал-майор полиции Мехман Тахмазов вышел в отставку (на пенсию).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, приказ об освобождении М.Тахмазова от должности подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

М.Тахмазов, занимавший должность начальника Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане с 2012 года, вышел в отставку в связи с достижением верхнего возраста для службы в органах МВД.

Должность, которую он занимал, на данный момент вакантна.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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