Глава азербайджанского бюро Интерпола вышел в отставку

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане, генерал-майор полиции Мехман Тахмазов вышел в отставку (на пенсию).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, приказ об освобождении М.Тахмазова от должности подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

М.Тахмазов, занимавший должность начальника Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане с 2012 года, вышел в отставку в связи с достижением верхнего возраста для службы в органах МВД.

Должность, которую он занимал, на данный момент вакантна.

Тимур Рзаев, Э.Т.