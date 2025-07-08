Главы МЧС Азербайджана и России приняли участие в заседании МОГО в Баку

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков проводят 58-е заседание исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В двухдневной повестке работы делегаций в Баку - выборы генерального секретаря Международной организацией гражданской обороны.

«Проведение 58-й сессии исполнительного совета МОГО в Баку подчеркивает высокий уровень доверия к Азербайджану и его растущую роль в сфере глобальной гражданской защиты. Мероприятие способствует укреплению международных позиций Азербайджана, расширению диалога с поддержанными государствами и обмену передовыми практиками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - заявили в пресс-службе МЧС РФ.

Выступивший на мероприятии К.Гейдаров отметил, что в последние годы Баку продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования на ЧС, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни людей и имущества. «Эти решения являются частью более широкой политики Азербайджана, направленной на укрепление его международной репутации и вклад в глобальную безопасность», - подчеркнул Гейдаров.

В свою очередь Куренков заявил о необходимости «следовать принципам открытости, единства и взаимоуважения, а также поддержать инициативы и предложения наиболее активных стран-членов МОГО, готовых взять на себя обязательства и ответственность за практическое решение текущих вопросов функционирования организации и ее успешной работы в будущем во благо всех стран-членов».

Сессия будет проходить два дня, в ходе нее будет избран новый генеральный секретарь МОГО. Также истекает двухлетнее председательство России в организации. При этом РФ заявляет о готовности к избранию на этот пост на следующий период. Кроме того, делегаты обсудят проектную деятельность стран-членов МОГО по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся странам.