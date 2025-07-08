Милли Меджлис утвердил поправки в Конституцию Нахчывана

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в последнем чтении добавление новых статей в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики, связанных с полномочиями Верховного меджлиса и Кабинета министров Нахчывана.

Как сообщает Report, проект Конституционного закона «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики» был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно проекту, в Конституцию Нахчывана добавляются две новые статьи (статья 3-1 и статья 28-1), одна статья (статья 5) исключается. Также вносятся изменения в ряд статей и в Преамбулу.

В соответствии с проектом, положение о том, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики, указанное в части III статьи 134 Конституции АР, будет также отражено в Преамбуле Конституции НАР.

Согласно новой статье 3-1 «Полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР», представительство является исполнительным органом, выполняющим на территории НАР задачи, определенные президентом страны. Руководство представительством осуществляет полномочный представитель президента, который назначается на должность и освобождается от должности главой государства и непосредственно подчиняется ему.

Другая новая статья 28-1 «Роспуск Верховного меджлиса Нахчыванской АР» предусматривает, что парламент Автономной Республики может быть распущен президентом Азербайджана по требованию 31 депутата или в случае, если он не может выполнять свои обязанности, указанные в соответствующих статьях Конституции, по причинам, которые невозможно устранить.

Одним из изменений, предусмотренных в проекте Конституционного закона, является исключение статьи 5 «Высшее должностное лицо Нахчыванской АР».

Согласно проекту, выборы в Верховный меджлис Автономной Республики будет назначать президент Азербайджана на основании предложений председателя Верховного меджлиса (часть II статьи 13).

Кроме того, проект предусматривает возможность проведения закрытого заседания сессии Верховного меджлиса по предложению президента или Милли Меджлиса (часть IV статьи 18).

Законы о выборах в Верховный меджлис НАР и о статусе его депутатов будут приниматься большинством в 31 голос, а законы по остальным вопросам – большинством в 23 голоса (часть II статьи 24).

В соответствии с проектом, будет отменено требование о постоянном проживании на территории Нахчыванской АР не менее пяти лет для избрания председателем Верховного меджлиса (часть II статьи 29).

Другое предусмотренное изменение касается назначения глав местных исполнительных властей в Автономной Республике президентом Азербайджана на основании представления председателя Верховного меджлиса (статья 32.4-1).

Кабинет министров Нахчыванской АР не будет подчиняться Верховному меджлису и будет определять порядок своей работы по согласованию с главой государства (статья 34).

В соответствии с Конституционным законом Азербайджанской Республики «О нормативных правовых актах», акты председателя Верховного меджлиса НАР будут называться не решениями, а распоряжениями (статья 33).

Согласно проекту, изменения и дополнения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики будут вноситься законами, а не конституционными законами (статья 50).

Проект также предусматривает ряд изменений технического характера, уточнений и приведение в соответствие с Конституцией Азербайджанской Республики.