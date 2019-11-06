Главам ИВ всех районов Баку сделано строгое предупреждение

В Исполнительной власти Баку прошло совещание, посвященное исполнению поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым на встрече с главой ИВ столицы Эльдаром Азизовым, ситуации с работами по реконструкции и благоустройству в столице и предстоящим задачам.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, в совещании приняли участие главы ИВ районов столицы и руководители коммунальных хозяйств.

Выступая на совещании, Эльдар Азизов подробно проинформировал собравшихся о поручениях главы государства, выявленных недостатках и предстоящих задачах. Кроме того, серьезной критике были подвергнуты главы ИВ ряда столичных районов.

Э.Азизов подчеркнул, что Исполнительная власть Баку и главы ИВ районов столицы должны сделать выводы из замечаний главы государства и строить свою работу в соответствии с его требованиями.

«Сегодня в республике происходят системные изменения, проводятся революционные реформы, и наши методы и форма работы должны измениться в соответствии с ними. Критика и самокритика должны стать нормой. Каждую проблему жителей вы должны воспринимать как собственную», - подчеркнул Э.Азизов.

На совещании также были отмечены замечания главы государства по поводу незаконного строительства, даны поручения о поддержании парков и дворов в образцовом состоянии.

Особо подчеркивалось то, что, по поступающим сведениям, в ряде ИВ и других структурах столицы небрежно относятся к обращениям граждан, допускается волокита.

На совещании была поставлена задача пресечь взяточничество и другие негативные факты, дано поручение провести встречи с сотнями граждан и внимательно отнестись к их просьбам, принято решение подготовить план мероприятий по исполнению поднятых вопросов.

В завершении выступили главы ИВ ряда районов столицы, которые подчеркнули, что сделают выводы из замечаний Президента Ильхама Алиева и в кратчайшие сроки примут необходимые меры.

Тимур Рзаев, Э.Т.