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Главный инфекционист Азербайджана призвал отменить запрет на посещение пляжей: «Вирусы в море умирают» 

Сегодня в 12:13 ~ 2 минуты на чтение 892
Главный инфекционист Азербайджана призвал отменить запрет на посещение пляжей: «Вирусы в море умирают» 
Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев заявил о необходимости разрешить гражданам поездки на море. 
 
Как сообщает 1news.az, в беседе с Gazet.az он подчеркнул, что купание в море и посещение пляжей необходимы не только для получения витамина D, основным источником которого являются солнечные лучи. 
 
«Купание в море оказывает положительное влияние на иммунную и нервную системы человека. Люди должны иметь возможность ездить на море. Вирусы в морской воде умирают», - подчеркнул врач.  
 
В то же время от отметил, что на море следует придерживаться некоторых правил. 
 
«Необходимо в короткие сроки изучить зарубежный опыт и применить его в Азербайджане. Если на пляжах будет много людей, а социальная дистанция не будет соблюдаться, тогда возникнут сложности. 
 
Но если люди будут соблюдать правила, то поездка на море не представляет опасности. Ведь вирусы умирают в морской воде очень быстро, можно сказать, что риска заражения в море нет. 
 
Необходимо разработать механизм посещения пляжей. Например, в Турции на пляжах указано, как и какой дистанции надо придерживаться при их посещении», — подчеркнул главный инфекционист. 
 
Напомним, что в рамках ужесточения особого карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00.00 21 июня до 06.00 20 июля запрещено посещение пляжей. 
 
Тимур Рзаев
 
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