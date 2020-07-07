Главный менеджер Fairmont Baku: «Мы приносим извинения гостям, которые оказались в неприятной ситуации»

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«В целях поддержки борьбы против распространения COVID-19 Fairmont Baku приостанавливает эксплуатацию открытого бассейна», - говорится в сообщении отеля.

Отель будет продолжать работать и принимать гостей в соответствии со всеми мерами безопасности.

Отмечается, что Fairmont Baku соблюдает все санитарные нормы, что включает в себя требования по безопасности и здоровью людей.

Стандарты, используемые в качестве мер борьбы с распространением COVID-19, полностью соответствуют рекомендациям, разработанным TƏBİB.

«Главная задача для нас - это здоровье и благополучие наших гостей. Поэтому мы решили приостановить работу открытого бассейна нашего отеля до отмены карантинных ограничений в Азербайджане. Мы приносим свои извинения нашим гостям, которые недавно оказались в неприятной ситуации во время пребывания в отеле», - сказал главный менеджер Fairmont Baku Мэтью Греппо.

Напомним, что ранее расположенный в центре Баку отель Fairmont Baku подвергся резкой критике со стороны пользователей соцсетей. Причиной стало то, что отель запустил рекламную кампанию с призывом «провести выходные в отеле». В рекламной публикации, размещенной в Фейсбуке, помимо прочего указывалось, что гостям отеля предоставляется возможность позагорать у бассейна.

Данная информация вызвала недовольство общественности в свете решения Кабмина о продлении особого карантинного режима до 20 июля. В социальных сетях были размещены многочисленные фотографии, снятые, по всей видимости, в отеле у бассейна, хотя по закону запрещена их эксплуатация в период карантинного режима.

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