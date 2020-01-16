Новым премьер-министром РФ стал Михаил Мишустин - ФОТО

На заседании в четверг Государственная Дума России дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина председателем правительства.

«За» проголосовали 383 депутата, воздержался от голосования 41 человек, сообщает «Российская газета».

Как сообщает ТАСС, Путин сразу же подписал указ о его назначении.

Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу, отметил в ходе своего выступления перед депутатами, что на должности премьера намерен усилить работу Кабмина по нацпроектам и улучшить бизнес-климат в стране.

Новый премьер – доктор экономических наук, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. На госслужбе Мишустин с 1998 года, когда стал заместителем руководителя Госналогслужбы.

В последующие годы работал замминистра по налогам и сборам, затем возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. С 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу.

Правительство РФ в полном составе подало в отставку вечером 15 января. Это произошло после послания президента Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию, касающихся перераспределения полномочий между президентом и другими институтами власти.

В частности, было предложено поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

Путин вчера же подписал указ об отставке правительства. Однако сообщается, что министры будут временно исполнять обязанности до формирования нового Кабинета министров.

Главе правительства Дмитрию Медведеву Путин предложил пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, который создается также по инициативе президента. Указ об учреждении этой должности и назначении на нее Дмитрия Медведева президент подписал в четверг, 16 января.

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