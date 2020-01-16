Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Президент Владимир Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. Он объявил это на встрече с членами правительства.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал глава государства.

Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Медведев является одним из постоянных членов Совбеза.

Ранее 15 января правительство ушло в отставку. Медведев объявил об этом и сослался на 117-ю статью Конституции. Он добавил, что дальнейшие кадровые решения по правительству будет принимать президент.

Путин сказал, что доволен работой кабмина: чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно. Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Ранее в среду президент выступил с посланием Федеральному собранию и предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию о частичном перераспределении полномочий между властными органами. В частности, он предложил дать Госдуме право утверждать, а не только согласовывать назначение премьер-министра, вице-премьеров и других чиновников правительства.

interfax.ru