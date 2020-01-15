Правительство России подало в отставку

Правительство России уходит в отставку, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - сказал премьер-министр на встрече кабинета министров с президентом Владимиром Путиным.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - добавил он.

Путин в свою очередь попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Он также сообщил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ее Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин.

В среду Владимир Путин выступил с посланием Федеральном собранию. Он в частности предложил внести изменения в конституцию, касаюащиеся перераспределения полномочий между президентом и другими институтами власти.

Нынешний состав правительства был сформирован в мае 2018 года. Медведев возглавлял правительство с 2012 года.

BBC Russian