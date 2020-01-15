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Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Сегодня в 21:26 ~ 1 минута на чтение 154
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства на заседании 16 января.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — рассказали в пресс-службе.

Медведев на встрече с президентом объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

Указ об отставке правительства вступил в силу. Согласно документу, временно исполнять обязанности премьера будет Дмитрий Медведев.

РИА Новости

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