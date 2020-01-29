Грэм Уилсон о 20 января: «Тэтчер пыталась предотвратить трагедию, документ свидетельствует об этом»

Автор: британский исследователь Грэм Уилсон

Как стало известно из недавно опубликованных документов Британского Национального Архива в связи с истечением срока «правила тридцати лет», британское правительство во главе с премьер-министром М. Тэтчер безуспешно пыталось путём диалога с Москвой предотвратить массовую резню мирных жителей на улицах Баку в январе 1990 года.

Тридцатая годовщина Чёрного Января в 2020 году совпадает с истечением «правила тридцати лет», по которому определённые правительственные документы Великобритании становятся достоянием общественности. И теперь многое разъясняют шокирующие откровения из недавно опубликованной секретной телеграммы, посланной в январе 1990 года британскому послу в Москве советником премьер-министра Великобритании М. Тэтчер по внешней политике Ч. Пауэллом.

В 1980-х годах Ч. Пауэлл занимал должность советника премьер-министра Великобритании М. Тэтчер по внешней политике и являлся одним из её самых доверенных лиц.

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В вышеупомянутой телеграмме с пометкой «Строго Конфиденциально - лично Его Превосходительству послу», Ч. Пауэлл сообщает, что Лондон предупрежден третьей стороной о приказе М. Горбачёва, Верховного главнокомандующего и Генерального секретаря ЦК КПСС СССР, ввести боевые части советской армии на территорию Азербайджана. В телеграмме Ч. Пауэлл мрачно отмечает: «Есть все основания полагать, что намерение М. Горбачёва состоит не столько в том, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости в Баку, сколько в подавлении мирных протестов путём необоснованной демонстрации силы». В телеграмме говорится, что источник данной информации и обстоятельства ее получения остаются засекреченными.

М. Горбачёв, по сути, стал у руля кровавого террора, приказав боевым частям советской армии и спецподразделениям КГБ жестоко подавить в Баку шествия мирных демонстрантов во главе с Народным фронтом, требующих независимости Азербайджана и протестующих против армянской оккупации Нагорного Карабаха. С позиции Лондона решение М. Горбачёва было экстремальным и сложившаяся ситуация в Баку «не заслуживала такого жестокого подавления».

Администрация М. Тэтчер уполномочила Посла Великобритании в СССР Р. Брейтвэйта потребовать от Министра Иностранных Дел СССР Э. Шеварднадзе урегулировать сложившуюся в Баку ситуацию мирным путём. Впрочем, попытки британского правительства предотвратить январскую трагедию оказались безуспешными. В ночь с 19 на 20 января 1990 года в результате подавления боевыми частями советской армии мирных демонстрантов на улицах Баку 131 человек погибли и 744 были ранены.

В 1995 году М. Горбачёв извинился перед народом Азербайджана, заявив: «Подписание указа о введении чрезвычайного положения в городе Баку стало самой большой ошибкой в ​​моей политической карьере». И тем не менее, это не помешало любимцу Запада получить Нобелевскую премию мира через несколько месяцев после кровавого террора в Баку в январе 1990 года.

Вот такая ирония судьбы.

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Об авторе:

Грэм Уилсон – автор многочисленных биографий и книг о политических лидерах и крупных мировых компаниях. Он прекрасно знаком с реалиями Азербайджана: на протяжении нескольких лет он неоднократно приезжал в страну, проводил здесь исследования по изучению истории, общался с представителями власти, оппозиции и академических кругов.

Среди прочего он – автор биографии «Ильхам Алиев: Портрет Президента», книги об Общенациональном лидере «Гейдар Алиев: взлет, падение и еще один взлет Гейдара Алиева и Азербайджана», а также книги «АДР: Мечта, которая не умирала».