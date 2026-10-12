Анкара готовит Баку роль лишнего в новой игре на Кавказе?

В политике нет ничего более уязвимого, чем завышенные ожидания. Десятилетиями азербайджанское общество привыкло воспринимать отношения с Анкарой сквозь призму формулы «один народ — два государства».

Мы искренне полагали, что союзнические обязательства — это не красивый тост для торжественных парадов, а жесткий стратегический императив. Но происходящие сегодня события заставляют смыть лишний романтизм и взглянуть на информационное поле с холодным, трезвым прагматизмом.

В турецком медиапространстве и социальных сетях против Азербайджана развернута не просто волна критики, а откровенно грязная, оскорбительная кампания. Если раньше нас пытались упрекать через контекст отношений с Израилем, то сегодня в Анкаре и Стамбуле искусственно конструируют «проблему хиджаба» и ведут агрессивные атаки по линии религии. На полосах ведущих турецких изданий и в социальных сетях массово тиражируются материалы, пестрящие открытыми оскорблениями, ксенофобскими ярлыками и обвинениями Баку в «угнетении верующих» и «антиисламской политике». Самое примечательное во всей этой вакханалии — абсолютное, гробовое молчание официальной Анкары. Никаких попыток пресечь эту клевету или призвать свои медиа к порядку нет и в помине, и это молчание слишком красноречиво.

Токсичная технология: зачем обесценивать брата?

События последних дней, недель, месяцев наводят на определенные выводы, а именно на то, что у этой грязи есть четкий заказчик и абсолютно конкретная цель. И происходящее в этом свете видится не как спонтанный всплеск эмоций турецких ультраконсерваторов, а продуманная спецоперация по обесцениванию и дискредитации Азербайджана в глазах турецкой общественности. Причина? Она, как обычно, банальна: Анкара спешит навести мосты и наладить полноценную «дружбу» — а вернее, уже самое настоящее братание — с Арменией.

В Анкаре отлично понимают, что турецкое общество исторически крайне чувствительно к азербайджанской теме и никогда не простит сепаратного открытия границ с Ереваном, пока не урегулирован конфликт с Баку. Но если турецкий гражданин видит в Азербайджане брата и союзника, он будет жестко протестовать против заигрываний Анкары с Ереваном. Чтобы изменить эту реакцию, политтехнологи решают до основания разрушить авторитет Азербайджана. Когда через медиа турецкому обывателю внушают, что в Баку правят «враги религии» и «сионистские прихвостни», общество подводят к мысли, что оглядываться на такой Азербайджан не нужно и лучше уж дружить с Арменией. Таким образом Азербайджан пытаются полностью нейтрализовать как фактор влияния на турецкое общественное мнение.

От слов к делу: как Анкара и Ереван форсируют сближение

Пока в турецких СМИ раскачивают тему «угнетения верующих в Баку», на дипломатическом и инфраструктурном фронтах между Анкарой и Ереваном кипит работа. Процесс нормализации, тянувшийся с 2021–2022 годов и первоначально жестко увязанный с азербайджано-армянским мирным треком, теперь откровенно выводят в сепаратное плавание. Определенные круги в Турции готовят почву для того, чтобы задействовать границы без оглядки на позицию Баку. Факты и хронология последних месяцев говорят сами за себя.

На 6-й встрече спецпредставителей по нормализации Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна в Ереване стороны договорились об ускорении запуска погранпереходов для граждан третьих стран и дипломатов, реабилитации железной дороги Карс — Гюмри, восстановительных работах на историческом мосту Ани и запуске дополнительных авиарейсов. В Карсе рабочая группа уже предметно обсудила реставрацию железнодорожного полотна, и армянская сторона незамедлительно начала работы на своем 21-километровом участке. Параллельно сняты прямые торговые ограничения, а турецкая сетевая компания TEİAŞ провела в Ереване переговоры по восстановлению линии электропередач Гюмри — Карс для объединения энергосистем.

Дипломатический трек развивался не менее стремительно: состоялся первый почти за 20 лет визит вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в Ереван, Реджеп Тайип Эрдоган и Никол Пашинян провели прямые переговоры в Нью-Йорке на полях ООН, а главы МИД Хaкан Фидан и Арарат Мирзоян сверяли часы по телефону. Дошло до того, что Пашинян на бизнес-форуме в Ереване прямым текстом заявил, что в рамках проекта TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания) в самом ближайшем будущем ожидается полное открытие границы с Турцией и запуск железных дорог. Это уже не просто «нормализация», а ускоренная техническая и политическая интеграция, которую Анкара пытается провернуть за нашей спиной.

Трезвый взгляд вместо иллюзий

Смешно и нелепо смотреть, как турецкие медиаинженеры пытаются учить Азербайджан светской жизни или религиозной морали. Принятие единого стандарта школьной формы — это элемент государственного порядка и дисциплины светского Азербайджана, предотвращающий социальное расслоение и демонстрацию чужеродных атрибутов в школах. Но когда турецким заказчикам требуется поворотный сюжет для черного пиара, в ход идет любой повод.

Нам пора сделать из происходящего жесткие, предельно выверенные выводы. В свое время Турция официально обещала нам, что открытие связей с Арменией будет идти исключительно синхронно с азербайджано-армянской нормализацией, однако сегодня эти обещания целенаправленными усилиями самой Анкары девальвируются ради сиюминутной выгоды.

При этом в Анкаре совершают роковую стратегическую ошибку, рассчитывая, что Азербайджан можно продавить медийным шантажом или поставить перед фактом. Поставив под удар доверие Баку ради сомнительных дивидендов от сепаратного сближения с Ереваном, Турция рискует потерять несравнимо больше. Азербайджан — это не просто партнер, а единственный незаменимый ключ Турции к Каспийскому региону и Центральной Азии. Разрушив союзнические отношения с Баку, Анкара мгновенно лишится статуса ключевого игрока в регионе и собственными же руками поставит крест на своей главной геополитической мечте — прямой, беспрепятственной связи с тюркскими государствами Центральной Азии. Без Азербайджана любые проекты интеграции тюркского мира превращаются в бессмысленные декларации на бумаге. Потеряв Баку как надежную опору, Анкара окажется в геополитической изоляции на Кавказе. Да, взамен у нее будут экономические отношения с Арменией, но политическое влияние в регионе Анкара потеряет. А свято место, как известно, пусто не бывает, и образовавшийся вакуум моментально попытаются заполнить Иран, Россия и Запад, которые с удовольствием окончательно заблокируют турецкое присутствие в бассейне Каспия.

Вдобавок к сказанному нельзя не отметить также, что азербайджанские инвестиции, гарантированные поставки дешевого газа по TANAP и ключевая роль Турции как транзитного хаба — все это окажется под угрозой пересмотра.

Анкаре пора осознать, что Азербайджан — это не ведомый младший брат, чьими интересами можно пожертвовать ради тактической сделки с Пашиняном. Разговаривать с Баку языком медийных провокаций и заборных оскорблений — это не просто проявление неблагодарности, а прямое вредительство собственным национальным интересам Турции, которое навсегда закроет перед ней двери в тюркский мир.

Фархад Гусейн