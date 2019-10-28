Грузовик с 39 телами в Англии мог быть частью контрабандной автоколонны

В Британии расследуют обстоятельства гибели 39 человек, обнаруженных в ночь на 23 октября в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс английского графства Эссекс.

Среди погибших, по некоторым сведениям, могли быть граждане Вьетнама, сообщают Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер.

Вьетнамская полиция собирает для идентификации образцы ДНК родственников, которые опасаются, что их близкие находились в этом грузовике.

На прошлой неделе британская полиция сообщала, что найденные в грузовике погибшие люди были гражданами Китая. Из них 38 были взрослыми, одна – молодой девушкой.

Трое задержанных в рамках этого расследования отпущены под залог. Среди них житель Северной Ирландии, которого арестовали в лондонском аэропорту Станстед, и супружеская пара из английского города Уоррингтон, которая владела грузовиком.

Всех троих арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве и контрабанде людей.

25-летнему водителю грузовика из Северной Ирландии Мо Робинсону предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, а также контрабанде людей и отмывании денег, сообщила полиция Эссекса.

Полиция проверяет, не был ли грузовик частью более масштабной операции: по некоторым данным, фура могла быть одним звеном в контрабандной колонне из трех автомашин, перевозивших до 100 человек.

Сейчас идет опознание жертв. По сообщениям судмедэкспертов, у людей в фуре практически не было никаких опознавательных документов при себе, поэтому экспертиза опирается на отпечатки пальцев, анализ ДНК и различные характерные особенности, вроде татуировок или шрамов.

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1news.az