ГТК: Рекомендуется не посещать Иран без необходимости

"В рамках мер по борьбе с эпидемией коронавируса, который был выявлен в Китайской Народной Республике и распространился в соседней Исламской Республике Иран, на таможенно-пограничных пропускных пунктах Астары и Биласувара ведутся профилактические мероприятия и работы по дезинфекции, поэтому на данных пунктах введены определенные ограничения".

Как передает Report, об этом заявил начальник управления по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

"Гражданам страны не рекомендуется посещать Иранскую Исламскую Республику без необходимости", - отметил он.

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