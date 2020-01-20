Гуаидо снова уехал в Колумбию

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо снова находится в Колумбии, свидетельствуют заявления в его Twitter и президента страны Ивана Дуке.

Гуаидо 22 февраля прошлого года сумел добраться до колумбийского города Кукута, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.