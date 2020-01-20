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Гуаидо снова уехал в Колумбию

Сегодня в 09:14 ~ 1 минута на чтение 77
Гуаидо снова уехал в Колумбию
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо снова находится в Колумбии, свидетельствуют заявления в его Twitter и президента страны Ивана Дуке.
 
Гуаидо 22 февраля прошлого года сумел добраться до колумбийского города Кукута, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы.
 
Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать.
"Я уже в Колумбии, благодарю президента Ивана Дуке за его поддержку в борьбе за народ Венесуэлы", - написал Гуаидо.
 
"Приветствуем Гуаидо в Колумбии. Сегодня проведем рабочую встречу. Гуаидо также примет участие в саммите по борьбе с терроризмом", - в свою очередь написал глава латиноамериканской страны Дуке.
 
РИА Новости

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