Гюндуз Мамедов стал заместителем генпрокурора Украины - ФОТО

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении азербайджанца Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс-Украина», Гюндуз Мамедов с августа 2016 года по настоящее время занимал должность прокурора Автономной Республики Крым, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Гюндуз Мамедов родился в 1974 году в Гяндже (Азербайджан). Выпускник Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова, в 2013 году окончил Одесский национальный экономический университет. Кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 по 2013 год работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013 по июль 2014 года Гюндуз Мамедов занимал должность начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014 года - прокурор Одессы, в декабре 2015-го - зампрокурора Одесской области. В августе 2016 года назначен прокурором Автономной Республики Крым.

Тимур Рзаев