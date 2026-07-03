Принят закон, ограничивающий право голоса граждан Армении, проживающих за рубежом

Национальное Собрание Армении на своей внеочередной сессии приняло во втором чтении и в полном объеме законодательный пакет, предусматривающий поправки к Избирательному кодексу и Закону «О референдуме».

Как сообщает «Арменпресс», предложенные поправки предусматривают, что право голоса на выборах в Национальное Собрание предоставляется гражданам Республики Армения, достигшим ко дню выборов 18 лет и фактически находившимися в Армении не менее 366 в течение 730 дней, предшествующих 48-му дню до дня голосования, а в случае внеочередных выборов в Национальное Собрание —28-му дню.

В случае выборов в органы местного самоуправления предлагается установить, что право голоса предоставляется гражданам Республики Армения, достигшим на день голосования 18 лет и зарегистрированным в реестре населения общины, где проводятся выборы, не менее чем за 6 месяцев до дня голосования, а также фактически находившимся в Армении 366 или более дней в течение 730 дней, предшествующих 48-му дню , предшествующему дню до дня голосования, а в случае внеочередных выборов — 28-му дню.