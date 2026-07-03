 Черногория выдаст Азербайджану разыскиваемого по линии Интерпола гражданина | 1news.az | Новости
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Общество

Черногория выдаст Азербайджану разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

First News Media19:47 - Сегодня
Черногория выдаст Азербайджану разыскиваемого по линии Интерпола гражданина

В результате переговоров, проведенных после запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана в Министерство юстиции Республики Черногория и представления документов, требуемых в соответствии с международными процедурами, Верховный суд Подгорицы дал согласие на передачу гражданина Азербайджанской Республики Гидаята Немат оглу Сулейманова нашей стране на основании упрощенной процедуры экстрадиции.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по уголовному делу, расследуемому управлением полиции города Сумгайыт, Гидаят Сулейманов с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием и обмана, представившись должностным лицом, дал потерпевшему ложное обещание о выполнении всех работ, включая строительство дома на земельном участке, оформленном на имя матери потерпевшего, и получение разрешений от государственных органов. Тем самым он обманул потерпевшего и совершил мошенничество, причинив ему значительный ущерб.

В связи с этим было принято решение о привлечении Гидаята Сулейманова в качестве обвиняемого в совершении мошенничества. Он скрывался от следствия, поэтому через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку был объявлен в международный розыск. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий он был задержан на территории Черногории.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по доставке Гидаята Сулейманова в нашу страну.

В то же время Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с зарубежными партнерскими структурами, в том числе с Интерполом, в целях установления местонахождения разыскиваемых лиц в иностранных государствах и их экстрадиции в Азербайджанскую Республику.

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