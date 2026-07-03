Останки шехида Первой Карабахской войны Бахадура Кямалова захоронены в Кяльбаджаре — ФОТО
Останки шехида Первой Карабахской войны Кямалова Бахадура Мамед оглу, считавшегося пропавшим без вести, были переданы его семье.
Как сообщает АПА, сегодня состоялась церемония прощания с шехидом.
Останки шехида были захоронены в селе Зар Кяльбаджарского района.
Отметим, что Кямалов Бахадур Мамед оглу родился в 1937 году в селе Зар Кяльбаджарского района.
5 апреля 1993 года он пропал без вести в районе Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.
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