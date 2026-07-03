Останки шехида Первой Карабахской войны Бахадура Кямалова захоронены в Кяльбаджаре — ФОТО

Останки шехида Первой Карабахской войны Кямалова Бахадура Мамед оглу, считавшегося пропавшим без вести, были переданы его семье.

Как сообщает АПА, сегодня состоялась церемония прощания с шехидом.

Останки шехида были захоронены в селе Зар Кяльбаджарского района.

Отметим, что Кямалов Бахадур Мамед оглу родился в 1937 году в селе Зар Кяльбаджарского района.

5 апреля 1993 года он пропал без вести в районе Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.