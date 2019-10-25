Хасан Роухани: Доминирование США над валютной системой привело к тому, что они стали злоупотреблять долларом

США используют экономические рычаги для продвижения своих политических целей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

«Это можно приравнять к экономическому терроризму», - отметил он.

По его словам, доминирование США над валютной системой привело к тому, что они стали злоупотреблять долларом и оказывать экономическое воздействие на другие страны, вводить санкции.

Хасан Роухани также подчеркнул, что Движение неприсоединения может сыграть роль в защите интересов стран-членов в соответствии с современными требованиями: «ДН может стать пионером в поисках решений глобальных проблем».

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

А.А., Э.Т.