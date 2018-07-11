Хикмет Гаджиев о новых эвакуационных рейсах и прибытии в Азербайджан медиков из-за рубежа - ВИДЕО 

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Помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев стал гостем программы Азербайджанского телевидения (AzTV) «Hədəf» и ответил на вопросы о борьбе с пандемией коронавируса.

В своем интервью Хикмет Гаджиев коснулся прибытия в страну иностранных медицинских специалистов, эвакуации граждан Азербайджана из-за рубежа.

«С начала пандемии и до сегодняшнего дня, по поручению главы государства, более 20 тысяч азербайджанских граждан были доставлены воздушным путем на родину, и этот процесс продолжается», - сказал Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что между Азербайджаном и рядом стран задействованы специальные чартерные рейсы. «Четырежды в неделю организовываются рейсы «Азербайджанских авиалиний» и «Турецких авиалиний» по маршруту Баку-Стамбул-Баку. Обеспечивается возвращение из Турции наших граждан, в частности, студентов. Стамбул является крупным транзитным пунктом, куда могут приехать наши граждане из других стран и вернуться в Азербайджан», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

По его словам, по поручениям государства, ЗАО «Azərbaycan Hava Yolları» провел переговоры относительно чартерных рейсов Баку-Берлин и Баку-Лондон, достигнута договоренность об организации этих рейсов.

«После обмена соответствующими документами по рейсам Баку-Берлин, Баку-Лондон и Баку-Дубай будет обеспечено возвращение наших граждан этими рейсами на родину. Естественно, наряду с чартерными рейсами, которые будут носить регулярный характер, будет обеспечена и доставка наших граждан в страну с конкретных пунктов. Известны программы эвакуации на эту и следующую недели. На этой неделе по маршруту Москва-Баку будет осуществлена эвакуация наших граждан, зарегистрированных на портале «Evə gedirəm». Организован рейс в направлении Киев-Баку, Эр-Рияд-Баку», - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, в течение следующей недели будут рейсы Доха-Баку, Москва-Баку. Ведется работа над организацией рейсов для эвакуации наших граждан из стран Центральной Азии.

«Все это – результат внимания и заботы нашего государства о своих гражданах», - отметил Хикмет Гаджиев.

Он также подчеркнул, что при организации этих рейсов обязательным является соблюдение санитарно-гигиенических правил: «Установленное правило таково, что и граждане Азербайджана, и желающие посетить нашу страну иностранные гражданине обязательно должны проходить тесты на определенных пунктах».

Одно из условий состоит в том, что прибывающие в страну лица подписывают на борту самолета документ об особых обязательствах о том, что в течение 14 дней они будут находиться на карантине: «Наши граждане относятся к этому с пониманием. Главная цель – это защита здоровья наших граждан, членов их семей, нашего общества и государства».

Хикмет Гаджиев также отметил, что в Азербайджан для обмена опытом прибывают специалисты из дружественных стран, в частности, приблизительно 50 специалистов из братской Турции, и 50 – из России. По его словам, для того чтобы поддержать соотечественников, из России приезжают и работающие в этой стране врачи азербайджанского происхождения.

Кроме того, в ближайшие недели ожидается прибытие в страну экспертной группы из Китая: «Мы знаем, что Китай является одной из точек, откуда начался коронавирус, и эта страна имеет интересный опыт в борьбе с Covid-19. Наши врачи уже наладили сотрудничество с китайскими специалистами в формате видеоконференции, в частности, по подготовке медицинских протоколов. И мы думаем, будет очень полезно, если китайские специалисты приедут в Азербайджан и поделятся с нами своей передовой практикой».

Кроме того, ожидается прибытие экспертов из Кубы в нашу страну: «Может возникнуть вопрос: почему именно из Кубы? В Кубе – прекрасная система здравоохранения. Кубинские специалисты проявили себя, когда в частности на Африканском континенте вспыхнула пандемия Эболы. Роль кубинских специалистов особо отмечается, когда речь заходит о предотвращении пандемии Эболы в мировом масштабе».

С полной версией интервью Хикмета Гаджиева можно ознакомиться по ссылке:

Ф.Багирова