Хикмет Гаджиев: Обществу необходимо проявить солидарность в борьбе с коронавирусом

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«Некоторые люди пытаются представить себя героями в соцсетях, распространяя различную информацию. Но я считаю, что обществу необходимо проявить солидарность в борьбе с коронавирусом. Это не значит, что нельзя критиковать, я говорю о солидарности».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров АР,

По его словам, генеральный секретарь ООН предложил объявить по всей планете перемирие в связи с пандемией коронавируса, и в ближайшее время в Азербайджане обнародуют свое отношение к этому предложению.

«Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном не стал миром. И наряду с призывами к перемирию, необходимо реализовать требования и принципы, прописанные в уставе ООН, положить конец оккупации. В период пандемии это еще актуальнее», - подчеркнул он.

Выражая отношение к вопросу возвращения соотечественников в Азербайджан и возобновления авиаперелетов, Х.Гаджиев подчеркнул, что, наряду с пилотным рейсом Баку-Стамбул, может быть рассмотрено и возобновление рейсов в другие страны:

«В различных странах свои правила по предотвращению распространения коронавируса. И подобные шаги могут быть сделаны на основании взаимных соглашений. На рейсе же в Стамбул AZAL применил 30% скидку для студентов.

В целом в связи с вопросом организации авиарейсов поступают многочисленные обращения от граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, большую часть которых составляют студенты. Мы благодарим за понимание граждан Азербайджана, находящихся за рубежом и ожидающих своей очереди для возвращения на родину. Государство заботится о каждом своем гражданине и делает все возможное», - сказал Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией, как образец глобальной солидарности, выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

«По официальным данным, имеющимся у азербайджанской стороны, около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря о поддержке инициативы. Это показатель уважения к Азербайджану на международном уровне» - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Тимур Рзаев