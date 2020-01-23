1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

IDEA призывает граждан сообщать о случаях утечки воды на горячую линию - ФОТО

Сегодня в 16:35 ~ 2 минуты на чтение 59
IDEA призывает граждан сообщать о случаях утечки воды на горячую линию - ФОТО

Общественное объединение IDEA поделилось на своей страничке в «Инстаграм» новостью о том, что начиная с нового года на горячую линию IDEA – 1113 – можно будет звонить и в случае обнаружения утечки воды.

«Как вы знаете, в настоящее время на горячую линию IDEA поступают и расследуются жалобы граждан на нелегальную вырубку деревьев, а также на незаконную продажу и содержание диких животных. Но начиная с нового года, наша программа будет охватывать еще одну важную экологическую чрезвычайную ситуацию, а именно: обнаружение и предотвращение утечки воды.

Вода – фундаментальный и незаменимый для человека ресурс. К сожалению, в большинстве стран внутренние потери воды составляют от 20 до 70% из-за утечек воды на улицах и в других общественных местах. 

Согласно прогнозам, дефицит пресной воды к 2025 году возрастет, поэтому мы призываем всех не тратить воду зря, а также немедленно сообщать от утечках или авариях в сетях водоснабжения на горячую линию - 1113», - говорится в сообщении IDEA.

Напомним, что организация IDEA, основанная в 2011 году, призвана информировать общественность об экологических проблемах и заниматься поиском путей их решения. Одним из достижений IDEA является проект «Реинтродукция и возрождение исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики», а также выпуск в воды Каспия мальков осетровых.

Помимо этого, при поддержке добровольцев IDEA на территории страны было посажено более пяти миллионов деревьев. Особое внимание уделяется кавказскому леопарду. В результате принятых мер по охране этого вида популяция леопардов в Азербайджане за последние несколько лет начала расти.

Кроме того, IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куры и других рек с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона.

Наряду с многочисленными усилиями по сохранению дикой природы, по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой принимаются обширные меры по охране видов, относящихся к городской среде. В этой сфере в Баку действует Центр заботы о животных İDEA, специализирующийся на защите уличных животных, в том числе в городе устанавливаются специальные домики для кошек, осуществляется другая работа.

1news.az

59

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены