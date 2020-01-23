IDEA призывает граждан сообщать о случаях утечки воды на горячую линию - ФОТО

Общественное объединение IDEA поделилось на своей страничке в «Инстаграм» новостью о том, что начиная с нового года на горячую линию IDEA – 1113 – можно будет звонить и в случае обнаружения утечки воды.

«Как вы знаете, в настоящее время на горячую линию IDEA поступают и расследуются жалобы граждан на нелегальную вырубку деревьев, а также на незаконную продажу и содержание диких животных. Но начиная с нового года, наша программа будет охватывать еще одну важную экологическую чрезвычайную ситуацию, а именно: обнаружение и предотвращение утечки воды.

Вода – фундаментальный и незаменимый для человека ресурс. К сожалению, в большинстве стран внутренние потери воды составляют от 20 до 70% из-за утечек воды на улицах и в других общественных местах.

Согласно прогнозам, дефицит пресной воды к 2025 году возрастет, поэтому мы призываем всех не тратить воду зря, а также немедленно сообщать от утечках или авариях в сетях водоснабжения на горячую линию - 1113», - говорится в сообщении IDEA.

Напомним, что организация IDEA, основанная в 2011 году, призвана информировать общественность об экологических проблемах и заниматься поиском путей их решения. Одним из достижений IDEA является проект «Реинтродукция и возрождение исторических ареалов джейранов на территории Азербайджанской Республики», а также выпуск в воды Каспия мальков осетровых.

Помимо этого, при поддержке добровольцев IDEA на территории страны было посажено более пяти миллионов деревьев. Особое внимание уделяется кавказскому леопарду. В результате принятых мер по охране этого вида популяция леопардов в Азербайджане за последние несколько лет начала расти.

Кроме того, IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит акции чистоты на побережье Каспия, Куры и других рек с целью сохранения, увеличения и охраны водных биоресурсов Азербайджана и региона.

Наряду с многочисленными усилиями по сохранению дикой природы, по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой принимаются обширные меры по охране видов, относящихся к городской среде. В этой сфере в Баку действует Центр заботы о животных İDEA, специализирующийся на защите уличных животных, в том числе в городе устанавливаются специальные домики для кошек, осуществляется другая работа.

1news.az