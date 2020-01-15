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Ильхам Алиев - Сафару Мехтиеву: «Жалуются на грубость и неуважение» - ВИДЕО

Сегодня в 11:47 ~ 2 минуты на чтение 704
Ильхам Алиев - Сафару Мехтиеву: «Жалуются на грубость и неуважение» - ВИДЕО

Уверен, что реформы, проводимые в таможенной сфере, будут продолжены и в этом году, что позволит нам вновь накопить средства сверх плана и перечислить их в наш бюджет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2019 года обращаясь к председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мехтиеву.

«Мои поручения относительно таможенно-пропускных пунктов выполняются. Постарайтесь, чтобы все наши пропускные пункты были отремонтированы на самом высоком уровне, потому что в свое время мы реконструировали все пропускные пункты, но уже прошло время, более десяти лет. Поэтому обязательно надо рассмотреть вопросы установки там нового оборудования, обеспечения более удобного прохода для граждан и автомобилей», сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил важность проведения совместно с Пограничной службой в этой сфере просветительской работы, как среди граждан, так и работников таможенной сферы.

«Потому что в некоторых случаях все еще поступают жалобы, некоторые граждане – как местные, так и иностранные - жалуются на грубость и неуважительное отношение. Этих случаев допускать нельзя. Каждый таможенно-пропускной пункт, каждый аэропорт является воротами нашей страны, и каждый гость именно там получает первое впечатление. И граждане Азербайджана, и иностранные гости должны проходить очень комфортно. Наши границы должны быть закрыты для преступников, контрабандистов, а для друзей они должны быть открыты. Поэтому надо активнее работать для обеспечения здесь этого баланса», - сказал глава государства.

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