Ильхам Алиев: Азербайджан находится в высшей лиге, а Армения – в третьей лиге, и с каждым разом эта разница будет увеличиваться

Президент Ильхам Алиев констатирует, что Азербайджан с большим отрывом опережает Армению по всем основным параметрам.

«В последнее время премьер-министр Армении, говоря об «успехах» своей страны, сравнивает Армению с Азербайджаном. По его заключению, Армения опережает Азербайджан по многим параметрам. У этого предположения нет никаких оснований, и это даже не требует доказательств. Азербайджан с большим отрывом опережает Армению по всем основным параметрам», - заявил глава государства на совещании, посвященном итогам 2019 года, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Напомнив, что в 2011 году Азербайджан при поддержке 155 стран был избран непостоянным членом Совбеза ООН, Ильхам Алиев отметил, что в то время Армения выдвинула свою кандидатуру раньше, чем Азербайджан, но осознав, что, конкурируя с нами, они 100-процентно проиграют, они тихонько, трусливо отозвали свою заявку. Этот случай 9-летней давности, по словам главы государства, показывает, насколько разнится вес и уважение к Армении и Азербайджану в международной плоскости.

Акцентировав внимание на военной сфере, глава государства констатировал, что в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан занимает 52-е место, а Армения – 96-е место. «В том числе, по уровню воздушных сил Азербайджан находится на 63-м месте, Армения – на 86-м. По уровню морских сил Азербайджан на 67-м месте, у Армении вообще нет моря. По танковым силам Азербайджан на 32-м месте, Армения – на 78-м. Источник – отчет «Global Firepower 2019», - сказал глава государства.

Далее Президент обратил внимание на основные макроэкономические показатели. В частности, в 2019 году ВВП Азербайджана в долларовом эквиваленте составил 47,6 миллиарда долларов, Армении - всего 13 миллиардов долларов. Валютные резервы Азербайджана составляют 51 миллиард долларов, Армении – 2 миллиарда долларов. Внешний товарооборот в Азербайджане составляет 33,6 миллиарда долларов, в Армении - 7,4 миллиарда долларов. Экспорт Азербайджана – 19,6 миллиардов, Армении - 2,4 миллиарда. В Азербайджане положительное сальдо – 6 миллиардов долларов, в Армении отрицательное сальдо - 2,6 миллиарда долларов. Инвестиционные вложения в прошлом году в Азербайджане составили 13,5 миллиардов долларов, в Армении – 900 миллионов. Внешний государственный долг Азербайджана составляет 7,9 миллиарда долларов, Армении - 6 миллиардов долларов. В Азербайджане внешний долг составляет 17 процентов от ВВП, в Армении – более 40 процентов. Валютные резервы Азербайджана в 6,4 раза превышают внешний госдолг, в Армении же внешний госдолг в 2,3 раза превышает валютные резервы. Внешний долг на душу населения в Азербайджане составляет 799 долларов, в Армении - 1900 долларов.

Говоря о данных по зарплатам и пенсиям, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в декабре 2019 года средняя зарплата в Азербайджане составляла 723 манатов, то есть 425 долларов, в Армении - 369 долларов. Минимальная пенсия в Азербайджане - 200 манатов, то есть 118 долларов, в Армении - 55 долларов. Средняя пенсия в Азербайджане - 262 маната, или 154 доллара, в Армении - 84 доллара. Уровень бедности в Азербайджане составляет 4,8 процента, в Армении - 24 процента, разница – в пять раз.

В 2019 году в Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 934 квартиры, в Армении – ноль: «В целом, в Азербайджане лицам этой категории предоставлено 7590 квартир, в Армении, насколько мне известно, такой программы нет. Только в прошлом году лицам этой категории было предоставлено 600 автомобилей, в Армении – ноль. В целом, лицам этой категории предоставлено 6750 автомобилей, в Армении – ноль».

Глава государства привлек внимание к отчету глобальной конкурентоспособности Давосского Всемирного экономического форума. В частности, по долгосрочной стратегии властей Азербайджан занимает десятое место в мире, Армения же – 59-е место. По уровню обеспечения властями политической стабильности Азербайджан на 11-м месте, Армения – на 58-м месте. По свободе судов Азербайджан на 39-м месте, Армения - на 67-м, и т.д.

Президент также отметил, что авторитетное издание «News & World Report», проанализировав, подготовило список самых сильных стран мира. В этот список включено всего 80 страны, и Азербайджан в нем - на 45-м месте. Армения же вообще не включена в этот список. По темпам экономического развития Азербайджан находится на 35-м месте в мировом масштабе.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан изолировал Армению от масштабных региональных энергетических и транспортных проектов, «и мы никогда этого не скрывали». «В результате наших усилий Армения сегодня находится в политическом, экономическом, инвестиционном, энергетическом и транспортном тупике. И так будет до тех пор, пока они не уйдут с наших земель», - заявил глава государства.

«Таким образом, если руководство Армении в очередной раз пожелает сравнивать Азербайджан и Армению на основе фальшивой информации, то пусть хорошо подумает. Потому что, выражаясь спортивной лексикой, Азербайджан находится в высшей лиге, Армения же – в третьей лиге, и с каждым разом эта разница будет только увеличиваться», – подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

«Знаете, прежде я никогда не сравнивал Азербайджан с какой-либо страной. Мы выполняем свою работу не для того чтобы кого-то опередить. Мы выполняем свою работу ради азербайджанского народа, государства, просто для того чтобы разоблачить очередную ложь Армении я был вынужден представить вам и азербайджанскому народу этот сравнительный анализ. К тому же приведенные мной цифры отражают истину, а цифры, приведенные Арменией – очередная легенда, очередная ложь», - заявил азербайджанский лидер.

1news.az