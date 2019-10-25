Ильхам Алиев назвал приоритеты Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения

Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения будет строить свои приоритеты и деятельность на соблюдении исторических Бандунгских принципов.

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на проходящем 25 октября в Баку XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

«Бандунгские принципы, включающие в себя уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, соблюдение взаимных интересов и развитие сотрудничества совпадают с фундаментальными принципами внешней политики Азербайджана», - подчеркнул глава государства.

Он отметил необходимость наращивания общих усилий по соблюдению норм и принципов международного права: «В этом плане очень важны реформы в деятельности ООН. Насильственное изменение границ, нарушение за счет применения силы территориальной целостности стран, вмешательство во внутренние дела государств недопустимы».

Президент Ильхам Алиев заявил, что в период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет стремиться к налаживанию и развитию диалога, расширению географии сотрудничества с другими организациями.

Э.Рустамов