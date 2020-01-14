Ильхам Алиев: Необходим более строгий контроль за бюджетными расходами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценивает минувший, 2019 год в целом как успешный для нашей страны.

Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном итогам 2019 года, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, обеспечено устойчивое развитие страны», - сказал Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что в прошлом году очень позитивные результаты были достигнуты в экономической сфере: «Они свидетельствуют о том, что мы проводим продуманную политику».

Отметив, что в прошлом году был принят самый крупный по объему государственный бюджет в истории Азербайджана, Президент констатировал, что сводный бюджет близок к 30 миллиардам манатов, примерно 17,6 миллиарда долларов: «Конечно, необходим более строгий контроль за бюджетными расходами».

«Считаю, что в 2019 году Азербайджан успешно выполнил все задачи, стоявшие в экономической сфере. Достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться в том, что 2019 год был успешным для нашей страны с точки зрения экономического развития. Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 самых реформаторских стран. Это – большое достижение, свидетельствующее о том, что проводимые в нашей стране коренные реформы с одобрением воспринимаются и ведущими международными структурами. Могу сказать, что в целом 2019 год стал годом глубоких реформ – как в политической, экономической, социальной сферах, так и в области кадровых и структурных преобразований. Эти реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным, в том числе экономический рост будет измеряться более высокими цифрами», - заявил Президент.

Азербайджанский лидер охарактеризовал результаты, достигнутые в прошлом году в экономической сфере, как удовлетворительные. «Таким образом, валовой внутренний продукт вырос на 2,2 процента. Это – хороший результат, особенно если учесть, что в ненефтяном секторе данный рост составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, при этом в ненефтяном секторе промышленное производство выросло на 14 процентов. Это - проявление работы, проделанной в последние годы в области промышленности. Промышленное производство в Азербайджане выросло как за счет государственных средств, так и в результате деятельности частного сектора. Уверен, что этот рост и в дальнейшем будет устойчивым.

Сельское хозяйство выросло примерно на 7 процентов. Особенно высоким этот рост был в растениеводстве – более чем на 10 процентов. Это тоже результат проделанной работы. Инфляция составила всего 2,6 процента, а денежные доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Таким образом, реальные доходы населения выросли. Считаю, что это является одним из основных вопросов для любой страны. Наш ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов. Это тоже очень хороший результат. Этот рост обусловили внимание, оказываемое в последние годы деятельности частного сектора, предоставление льготных кредитов, проводимые реформы, связанные с субсидиями, и другие меры», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что валютные резервы страны увеличились на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки – 51 миллиарда долларов: «Должен отметить, что по валютным резервам на душу населения Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составляет 6 миллиардов долларов, что является прекрасным результатом. Могу сказать, что во внешнеторговом обороте абсолютного большинства стран мира наблюдается отрицательное сальдо, у нас же оно положительное. Это, безусловно, послужит как сохранению курса маната на стабильном уровне, так и стабильности макроэкономического положения в целом. Таким образом, достигнутые в экономической сфере результаты и цифры еще раз подтверждают, что наша политика является продуманной и рассчитанной на результат».

Глава государства заявил, что в результате реформ, проведенных в налоговых и таможенных органах, в казну сверх плана поступили средства на сумму 1 миллиард манатов: «Это, в свою очередь, позволило нам представить населению очень широкий социальный пакет, и мы сделали это. Считаю, что и в истории современного Азербайджана, и на пространстве СНГ до сих пор не было реализовано столь крупного социального пакета».

«Происходящие в социальной сфере позитивные процессы и улучшение благосостояния граждан остаются для нас приоритетным вопросом», - отметил Президент.

Коснувшись развития туристической сферы, глава государства отметил, что в минувшем году поток туристов достиг рекордной отметки – нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч иностранных гостей: «По предоставленной мне информации, только посредством банковских карт иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 1 миллиард 260 миллионов манатов. В целом же мы должны учитывать, что туристы приезжают в основном из соседних стран, и там, как и у нас, пока преобладают наличные расчеты. Общий подсчет показывает, что иностранные туристы в целом израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. Я говорю в манатах, но на самом деле это – валюта. Эта валюта в то же время является своего рода видом экспорта. Это играет очень большую роль и в стабильности нашего макроэкономического положения. Конечно, основную валюту мы зарабатываем от продажи нефти и газа. Хотя рост экспорта в ненефтяном секторе на 14 процентов обеспечивает сегодня поступление валюты и из данного сектора. Развитие туризма и впредь будет находиться в центре внимания».

1news.az

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