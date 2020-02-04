Ильхам Алиев предпринимателям: «Если кто-то у вас что-то безосновательно требует, немедленно сообщайте об этом»

«Предпринимателям оказывается очень большая всесторонняя поддержка. Во-первых, поддержка Президента. Я неоднократно говорил, что будущее экономики Азербайджана зависит от развития предпринимательства».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах».

В качестве господдержки предпринимателям глава государства также назвал все реализованные инфраструктурные проекты.

«То есть, созданы очень большие возможности для предпринимателей. Поэтому у нас есть требования и к предпринимателям, чтобы они были честными, работали открыто, не шли по кривой дорожке, не укрывались от налогов. Пусть полностью платят налоги, и, кроме налогов, никому, ни одной организации, ни одному человеку не дают ни маната. Потому что у взяточничества есть две стороны: тот, кто дает, и тот, кто берет. И я сейчас говорю потенциальным взяткодателям, остановите это. Если кто-то у вас что-то безосновательно требует, немедленно сообщайте об этом Администрации Президента, Кабмину, центральным исполнительным органам. Это ни в коей мере недопустимо. Потому что во многих случаях препятствием для развития предпринимательства является самоуправство чиновников. Как только чиновники замечают, что где-то начинается работа, в некоторых случаях немедленно бросаются туда и требуют свою долю, или же хотят что-то урвать. Этому должен быть положен конец», - подчеркнул глава государства.

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