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Кабмин принял важные решения для развития внутреннего производства и стимулирования экспорта

Сегодня в 11:30 ~ 1 минута на чтение 432
Кабмин принял важные решения для развития внутреннего производства и стимулирования экспорта

В соответствии с решением Кабинета министров, пошлины на импорт сырья и материалов, используемых во внутреннем производстве, снижены с 15% до 0%.

Как сообщает 1news.az, после анализа списка сырьевых ресурсов, используемых 500 предприятиями страны, выяснилось, что в качестве сырья в республику ввозятся в основном продукция, относящаяся к металлургической, химической и пищевой промышленности, резина и пластмассы.

Поэтому для поддержки внутреннего производства, расширения производства и создания новых рабочих мест пошлины на ввоз этих видов сырья снижены до 0%.

Это решение повлияет на уменьшение импорта некоторых продуктов в Азербайджан, и, наоборот, рост экспорта, что обеспечит приток дополнительной иностранной валюты в страну.

Кроме того, Кабинет министров обнулил таможенные пошлины на ряд ферросплавов, экспортируемых из страны. Это сделано для повышения конкурентоспособности на внешнем рынке.

А.А.

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