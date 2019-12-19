1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Как Приморский парк в Баку готовится к Новому году – ФОТО

Сегодня в 10:47 ~ 1 минута на чтение 3698
Как Приморский парк в Баку готовится к Новому году – ФОТО

Представитель пресс-службы Управления Приморского парка Гюнай Ельмаргызы опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, на которых запечатлен Бакинский бульвар в ожидании встречи Нового года. 

На фотографиях можно увидеть детскую горку с забавными Санта-Клаусами, запряженного оленя в новогодней гирлянде, огромную наряженную красавицу-елку, маленькие снежные домики и даже всю увешанную игрушками красную телефонную будку.

Баку активно готовится к долгожданному и самому любимому празднику, на улицах города витает новогодний дух, а из окон домов доносится аромат хвои и мандаринов.

А вы уже украсили свой дом к Новому году?

3 698

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены