Как Приморский парк в Баку готовится к Новому году – ФОТО

Представитель пресс-службы Управления Приморского парка Гюнай Ельмаргызы опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, на которых запечатлен Бакинский бульвар в ожидании встречи Нового года.

На фотографиях можно увидеть детскую горку с забавными Санта-Клаусами, запряженного оленя в новогодней гирлянде, огромную наряженную красавицу-елку, маленькие снежные домики и даже всю увешанную игрушками красную телефонную будку.

Баку активно готовится к долгожданному и самому любимому празднику, на улицах города витает новогодний дух, а из окон домов доносится аромат хвои и мандаринов.

А вы уже украсили свой дом к Новому году?