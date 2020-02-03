Кандидат в депутаты, которого поддерживают знаменитые люди – ФОТО – ВИДЕО

Предвыборная агитационная кампания продолжается с невероятным энтузиазмом.

Сейчас в центре всеобщего внимания активность как кандидатов, так и избирателей, проявляемая обеими сторонами в ходе встреч. В этом направлении особо отличается кандидат в депутаты парламента от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа Кенуль Нуруллаева, которая со старта предвыборной кампании проводит многочисленные встречи и собрания в различных форматах для завоевания доверия и активности избирателей.

К.Нуруллаева считает, что каждый кандидат в меру своих возможностей в ходе предвыборной кампании должен встретиться с максимальным количеством избирателей и выяснить волнующие их проблемы. Открытость и искренность людей в высказываниях, свет и вера в глазах, доверие, которое граждане оказывают кандидату в депутаты парламента, еще больше мотивируют Кенуль Нуруллаеву.

С момента регистрации своей кандидатуры в депутаты К.Нуррулаева, получающая большую поддержку от знакомых и незнакомых ей людей, провела очередную встречу в доме культуры Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева – во встрече приняли участие жители Низаминского района, аксакалы и акбирчеи поселка Кешля и уважаемые в обществе представители интеллигенции и знаменитости.

На эту встречу была приглашена небольшая группа людей, поддерживающих К.Нуруллаеву, каждый из которых добился многого в своей сфере и дорог кандидату в депутаты.

Во встрече приняли участие первый вице-президент Федерации бокса Азербайджана, профессор, главный секретарь Национального Олимпийского комитета Агаджан Абиев, академик Могсун Нагисойлу, поэт, кинодраматург, заслуженный деятель культуры Азербайджана Баба Везироглу, народная артистка Тунзаля Агаева, первый вице-президент Федерации волейбола Фаиг Гараев, олимпийский чемпион Фарид Мансуров, заслуженный деятель спорта Тарлан Гасанов, завоевавшая большое уважение у жителей Кешля, служащая на благо воспитания молодежи Сусан Салманова и глава совета аксакалов Низаминского района Маил Алиев. Каждый из них выступил на встрече с речью.

В ходе мероприятия был продемонстрирован 5-минутный видеоролик о деятельности Кенуль Нуруллаевой, встреченный аплодисментами.

Затем Кенуль Нуруллаева в своем выступлении поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии, и выразила благодарность избирателям за оказанное ей доверие, подчеркнув следующее: «Сказанные обо мне хорошие слова еще больше меня воодушевили, я очень счастлива и взволнована, так как на мне лежит большая ответственность. Уверена, что с Божьей помощью и поддержкой народа, в случае если буду избрана депутатом, являясь активным представителем молодежи, я справлюсь с этой обязанностью. Уважаемые избиратели, я нуждаюсь в вашей поддержке. Только работая вместе, мы сможем построить еще более сильный Азербайджан!»

Краткая информация о Кенуль Нуруллаевой

Возглавив в 2009 году отдел международных связей в Национальном Олимпийском комитете, став главой отдела международных отношений Федерации легкой атлетики Азербайджана, а затем исполнительным директором созданных оргкомитетов для выдвижения столицы Азербайджана на Олимпийские игры Bakı 2020 и Игры исламской солидарности Bakı 2017, Кенуль Нуруллаева вписала свое имя в историю международного Олимпийского движения как самая молодая женщина-руководитель.

На Олимпийских играх в Пекине (2008 год) она была помощником главы делегации, а на Лондонских Олимпийских играх (2012 год) – заместителем главы делегации Азербайджана, на зимних олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) возглавляла азербайджанскую делегацию.

К.Нуруллаева, будучи специальным советником операционного комитета Европейских игр Bakı-2015 и членом совета директоров, являлась руководителем делегации Азербайджана, завоевавшего 56 медалей и занявшего 2-е место.

Она – первая женщина из Азербайджана, представлявшая страну в Европейских олимпийских структурах – в 2013 году она была избрана членом комиссии Европейского Олимпийского комитета «Женщина и спорт едины».

Она – первая женщина, которая была избрана в Исполнительный комитет Спортивной федерации исламской солидарности, в которую входят 57 стран – федерация является второй по величине спортивной организацией после Международного Олимпийского комитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с проведением в Баку 4-х Игр исламской солидарности подписал Указ о создании организационного комитета под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Кенуль Нуруллаева была назначена секретарем данного комитета.

В 2018 году К.Нуруллаева возглавила комитет по гендерному равенству женщин в спорте, созданный при Спортивной федерации исламской солидарности, которая избрала К.Нуруллаеву членом Координационного совета 5-х Игр исламской солидарности, которые пройдут в Стамбуле в 2021 году.

Замужем, есть 1 ребенок.

Более подробно о баллотирующейся в парламент Кенуль Нуруллаевой можно узнать на ее официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram и видеохостинге YouTube.

Читайте по теме:

Кенуль Нуруллаева встретилась с аксакалами и верующими в мечети Шаха Аббаса в поселке Кешля – ФОТО – ВИДЕО

Впервые принимающая участие в парламентских выборах Кенуль Нуруллаева встретилась с избирателями - ФОТО - ВИДЕО

Всё, что нужно знать о кандидате в депутаты Кенуль Нуруллаевой – ФОТО

Впервые принимающая участие в парламентских выборах Кенуль Нуруллаева намерена встретиться с каждым избирателем – ФОТО – ВИДЕО

Кенуль Нуруллаева встретилась с инвалидами и ветеранами Карабахской войны, семьями шехидов и инвалидами-чернобыльцами - ФОТО – ВИДЕО