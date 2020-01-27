Впервые принимающая участие в парламентских выборах Кенуль Нуруллаева намерена встретиться с каждым избирателем – ФОТО – ВИДЕО

Кандидата в депутаты парламента от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа Кенуль Нуруллаева продолжает встречи с избирателями своего округа.

25 января прошла очередная такая встреча – кандидат в депутаты встретилась с жителями домов 133, 135, 137, 137/1 и 139 улицы Эльшана Сулейманова, расположенной в Низаминском районе, встреча, в ходе которой К.Нуруллаева выступила с речью, прошла в зале для церемоний.

В ходе встречи К.Нуруллаева отметила, что с новым депутатским корпусом увеличится эффективность исполнения законодательной властью задач, поставленных государством, что станет толчком ускоренному развитию. В завершении встречи с избирателями были обсуждены различные темы, волнующие граждан.

Затем Кенуль Нуруллаева посетила дома, расположенные на улице Э.Сулейманова, 139 и 57 и ознакомилась с условиями проживания в них жителей – в ходе этих встреч К.Нуруллаева стала свидетелем того, что избиратели верят в будущее государства и завтрашний день.

Данный факт еще больше вдохновил ее, вселил еще большую уверенность в том, что она находится на верном пути в борьбе за почетную миссию.

Затем встречи продолжились в квартирах избирателей, живущих на улицах Ю.Сафарова и О.Велиева, расположенных в поселке НЗС.

Небольшая информация о Кенуль Нуруллаевой

Возглавив в 2009 году отдел международных связей в Национальном Олимпийском Комитете, став главой отдела международных отношений Федерации легкой атлетики Азербайджана, а затем исполнительным директором созданных оргкомитетов для выдвижения столицы Азербайджана на Олимпийские игры Bakı 2020 и Исламские игры солидарности Bakı 2017, Кенуль Нуруллаева вписала свое имя в историю международного Олимпийского движения как самая молодая женщина-руководитель.

На Олимпийских играх в Пекине (2008 год) она была помощником главы делегации, а на Лондонских Олимпийских играх (2012 год) – заместителем главы делегации Азербайджана, а на зимних олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) возглавляла азербайджанскую делегацию.

К.Нуруллаева, будучи специальным советником операционного комитета Европейских игр Bakı-2015 и членом совета директоров, являлась руководителем делегации Азербайджана, завоевавшей 56 медалей и занявшей 2-е место.

Она - первая женщина из Азербайджана, представлявшая страну в Европейских олимпийских структурах - в 2013 году она была избрана членом комиссии Европейского Олимпийского Комитета «Женщина и спорт едины».

Она - первая женщина, которая была избрана в Исполнительный комитет Спортивной федерации исламской солидарности, в которую входят 57 стран – федерация является второй по величине спортивной организацией после Международного Олимпийского Комитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с проведением в Баку 4-х Игр исламской солидарности подписал Указ о создании организационного комитета под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Кенуль Нуруллаева была назначена секретарем данного комитета.

В 2018 году К.Нуруллаева возглавила комитет по гендерному равенству женщин в спорте, созданный при Спортивной федерации исламской солидарности, которая избрала К.Нуруллаеву членом Координационного совета 5-х Игр исламской солидарности, которые пройдут в Стамбуле в 2021 году.

Замужем, есть 1 ребенок.

Более подробно о баллотирующейся в парламент Кенуль Нуруллаевой можно узнать на ее официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram и видеохостинге YouTube.

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