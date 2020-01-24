Кенуль Нуруллаева встретилась с аксакалами и верующими в мечети Шаха Аббаса в поселке Кешля – ФОТО   

На днях кандидат в депутаты парламента от 24-го Низаминского избирательного округа Кенуль Нуруллаева с членами своего штаба посетила в поселке Кешля 400-летнюю мечеть Шаха Аббаса.

Ее главной целью перед стартом благородного дела было получить благословление от старшего поколения – аксакалов и акбирчаев.

Напомним, что последние 15 лет депутатом от 1-го Низаминского избирательного округа был президент Азербайджанской государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев. Его депутатская деятельность в этом округе выделялась своей обширностью и качеством.

Ровнаг Абдуллаев также возглавляет Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана и Азербайджанскую федерацию дзюдо, помимо этого, он представлен в организационных комитетах масштабных спортивных соревнований, принимаемых Азербайджаном.

На многих из этих важных для Азербайджана спортивных мероприятиях Кенуль Нуруллаева и Ровнаг Абдуллаев сотрудничали, и именно поэтому для К.Нуруллаевой на старте предвыборной кампании было важно заручиться поддержкой Р.Абдуллаева.

Она лично обратилась к Р.Абдуллаеву с просьбой вместе посетить мечеть Шаха Аббаса и встретиться с аксакалами, на что он ответил согласием, за что в свою очередь кандидат в депутаты высказала в ходе встречи ему свою благодарность.

На прошедшей очень искренней встрече в поселке Кешля говорилось об успешной политике господина Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, проделанной ими большой работе и исторических реформах.

Затем были проведены беседы с жителями, обсуждены волнующие их темы и проблемы – К.Нуруллаева дала слово жителям, что все отмеченные ими проблемы будут находиться под ее постоянным вниманием.

Отметим, что встречи Кенуль Нуруллаевой с избирателями продолжатся и далее – кандидат в депутаты встретится с избирателями на всех участках своего избирательного округа.