Кенуль Нуруллаева встретилась с инвалидами и ветеранами Карабахской войны, семьями шехидов и инвалидами-чернобыльцами - ФОТО – ВИДЕО

Кандидат в депутаты парламента от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа Кенуль Нуруллаева продолжает встречи с избирателями.

В этот раз она встретилась с инвалидами и ветеранами Карабахской войны, членами Общественного объединения «Семьи шехидов» и Общественного союза «Инвалиды Чернобыля» Низаминского отдела - встреча прошла в избирательном штабе кандидата в парламент.

В ходе встречи с избирателями К.Нуруллаева заявила о том, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Также она процитировала высказывание главы государства господина Ильхама Алиева: «Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак», озвученное им прошлой осенью перед мировыми лидерами на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Кенуль Нуруллаева выразила уверенность в том, что в результате проводимой политики земли будут освобождены.

Были обсуждены волнующие граждан проблемы и вопросы – боевой дух присутствовавших на встрече бывших военных еще больше воодушевил молодого кандидата на борьбу в выборах до самого конца.

Затем состоялась встреча с жителями домов 66, 68, 70 по улице Рустамова, которая прошла на площадке, расположенной на этой территории. Ответив на все интересующие избирателей вопросы, К.Нуруллаева призвала их решать проблемы совместными усилиями.

Далее кандидат в депутаты посетила членов семей Общественного союза «Инвалиды Чернобыля», которых заверила в том, что все волнующие их вопросы постоянно будут находиться в зоне ее внимания.

Небольшая информация о Кенуль Нуруллаевой

Возглавив в 2009 году отдел международных связей в Национальном Олимпийском Комитете, став главой отдела международных отношений Федерации легкой атлетики Азербайджана, а затем исполнительным директором созданных оргкомитетов для выдвижения столицы Азербайджана на Олимпийские игры Bakı 2020 и Исламские игры солидарности Bakı 2017, Кенуль Нуруллаева вписала свое имя в историю международного Олимпийского движения как самая молодая женщина-руководитель.

На Олимпийских играх в Пекине (2008 год) она была помощником главы делегации, на Лондонских Олимпийских играх (2012 год) – заместителем главы делегации Азербайджана, а на зимних олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) возглавляла азербайджанскую делегацию.

К.Нуруллаева, будучи специальным советником операционного комитета Европейских игр Bakı-2015 и членом совета директоров, являлась руководителем делегации Азербайджана, завоевавшей 56 медалей и занявшей 2-е место.

Она - первая женщина из Азербайджана, представлявшая страну в Европейских олимпийских структурах - в 2013 году она была избрана членом комиссии Европейского Олимпийского Комитета «Женщина и спорт едины».

Она - первая женщина, которая была избрана в Исполнительный комитет Спортивной федерации исламской солидарности, в которую входят 57 стран – федерация является второй по величине спортивной организацией после Международного Олимпийского Комитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с проведением в Баку 4-х Игр исламской солидарности подписал Указ о создании организационного комитета под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Кенуль Нуруллаева была назначена секретарем данного комитета.

В 2018 году К.Нуруллаева возглавила комитет по гендерному равенству женщин в спорте, созданный при Спортивной федерации исламской солидарности, которая избрала К.Нуруллаеву членом Координационного совета 5-х Игр исламской солидарности, которые пройдут в Стамбуле в 2021 году.

Замужем, есть 1 ребенок.

Более подробно о баллотирующейся в парламент Кенуль Нуруллаевой можно узнать на ее официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram и видеохостинге YouTube.

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