Всё, что нужно знать о кандидате в депутаты Кенуль Нуруллаевой – ФОТО

Давайте узнаем поближе Кенуль Нуруллаеву, впервые баллотирующуюся в парламент от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа.

Выборы в парламент, которые состоятся 9 февраля, займут особое место в современной истории Азербайджана – каждый гражданин страны должен отнестись к предстоящим выборам с особой серьезностью и принять в них активное участие. В первую очередь мы должны сделать правильный выбор для того, чтобы у будущего поколения была сильная, развитая, экономически устойчивая и с общественно-политической точки зрения современная и стабильная страна.

Именно с этими целями и желаниями представитель молодого поколения Кенуль Нуруллаева приняла решение участвовать в парламентских выборах от 24-го Низаминского 1-го избирательного округа – давайте познакомимся с кандидатом в депутаты поближе.

Кенуль Нуруллаева родилась 1 декабря 1985 года в городе Баку – с 2003-го по 2007 год она получала высшее образование в Азербайджанском университете языков на факультете международные отношения по специальности «международные отношения», а в 2009 году окончила с дипломом отличия магистратуру по той же специальности. В данный момент она является диссертантом Института истории Национальной академии наук Азербайджана. С сентября 2019 года К.Нуруллаева получает образование в Швейцарском университете бизнеса по программе MBA.

Кандидат в депутаты была членом Консультативного совета, считающегося самым крупным молодежным объединением созданного в 2005 году Общереспубликанского молодежного движения İrəli. В 2008 году во вновь сформированном İrəli К.Нуруллаева стала председателем организационного комитета и вошла в состав управляющего совета. Будучи одним из первых членов Молодежного парламента Азербайджана, она принимала активное участие в дебатах.

В 2007 году она стала сотрудницей Национального Олимпийского Комитета, а в 2009 году - назначена руководителем отдела международных связей МОК и параллельно возглавляла отдел международных отношений Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Кенуль Нуруллаева вписала свое имя в историю международного Олимпийского движения как самая молодая женщина-руководитель, будучи исполнительным директором созданных оргкомитетов для выдвижения столицы Азербайджана на Олимпийские игры - Bakı 2020 и Исламских игр солидарности - Bakı 2017.

На Олимпийских играх в Пекине (2008 год) она была помощником главы делегации, на Лондонских Олимпийских играх (2012 год) – заместителем главы делегации Азербайджана, а на зимних олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) возглавляла азербайджанскую делегацию, вписав свое имя в историю как Азербайджана, так и международного Олимпийского движения как самая молодая женщина, возглавлявшая миссию.

К.Нуруллаева, будучи специальным советником операционного комитета Европейских игр Bakı-2015 и членом совета директоров, являлась руководителем делегации Азербайджана, завоевавшей 56 медалей и занявшей 2-е место.

В 2013 году К.Нуруллаева, избранная членом комиссии «Женщина и спорт едины» Европейского Олимпийского Комитета, стала первой женщиной из Азербайджана, представлявшей страну в европейских олимпийских структурах. В тот же год Кенуль Нуруллаева стала первой азербайджанской женщиной-функционером, избранной представлять Европейский континент в Ассоциации национальных комитетов, объединяющей 5 континентов и 206 олимпийских комитетов.

Есть у нее и другие достижения в этой области.

В 2013 году она стала первой женщиной, которая была избрана в Исполнительный комитет Спортивной федерации исламской солидарности, в которую входят 57 стран – она является второй по величине спортивной организацией после Международного Олимпийского Комитета.

Как известно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с проведением в Баку 4-х Игр исламской солидарности подписал Распоряжение о создании Организационного комитета под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Кенуль Нуруллаева была назначена секретарем этого важного комитета, что является показателем того, насколько широки и разнообразны ее профессиональные навыки.

Также она была главой департамента «Национальные олимпийские комитеты и связи» операционного комитета Исламских игр солидарности.

В 2018 году К.Нуруллаева возглавила комитет по гендерному равенству женщин в спорте, созданный при Спортивной федерации исламской солидарности, которая избрала К.Нуруллаеву членом Координационного совета 5-х Игр исламской солидарности, которые пройдут в Стамбуле в 2021 году.

Кенуль Нуруллаева замужем, у нее один ребенок.

Участие К.Нуруллаевой в парламентских выборах и ее желание стать депутатом не случайно – ранее она успешно реализовала множество важных и нужных для страны проектов в международных организациях и сегодня в еще больше степени и от души хочет помочь родному азербайджанскому народу, который любит всем сердцем. Это видно и по предвыборной платформе кандидата, в которую входят следующие основные пункты:

- Продолжение работ по улучшению инфраструктуры в округе, а также уделение внимания соответствующих органов проблемным моментам.

- Проведение разнообразных мероприятий и проектов для решения проблем социально-экономического характера населения с участием государственных структур и частного сектора.

- Увеличение экономического и промышленного потенциала Низаминского района, являющегося основной промышленной зоной Баку.

- Улучшение экологического состоянии Низаминского района.

- Поддержка предпринимательства.

- Защита общественных и государственных интересов.

- Создание условий для более удобного беспрепятственного, без регистрации, приема обращений избирателей и разрешения их проблем.

В приоритетных планах у имеющей огромный опыт в спортивной сфере Кенуль Нуруллаевой - установка детских спортивных площадок и проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к здоровому образу жизни.

60% населения Азербайджана составляет молодежь – этот факт принят во внимание кандидатом в депутаты, и в ее программе предусмотрены разнообразные проекты для обеспечения стабильного и перспективного будущего азербайджанской молодежи.

В случае выбора в парламент К.Нуруллаева намерена работать в направлении облегчения жизни пенсионерам, семьям с низким уровнем дохода и социально не защищенных, ветеранам войны и гражданам с ограниченными физическими возможностями.

Если К.Нуруллаева будет избрана в парламент, она сделает все возможное, чтобы донести до мировой общественности правду о самой болезненной проблеме Азербайджана – армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, раскрыть армянскую ложь, и это станет одним из приоритетов в ее работе.

Вкладывающая в каждую работу свою душу, К.Нуруллаева обещает, что не пожалеет усилий для решения проблем избирателей Низаминского района вне зависимости от их социального статуса – будь он учителем, доктором, предпринимателем, государственным служащим или спортсменом. В этом списке особое место занимают инвалиды, семьи шехидов и семьи с низким уровнем дохода.

Будучи нейтральным кандидатом, участвующим в парламентских выборах, Кенуль Нуруллаева является достойным представителем азербайджанского народа, его благородной дочерью. Единственная цель ее участия в парламентских выборах 9 февраля в том, чтобы она и дальше с совестью служила азербайджанскому народу и являлась народной избранницей в прямом смысле этого слова.

Более подробно о баллотирующейся в парламент Кенуль Нуруллаевой можно узнать на ее официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

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