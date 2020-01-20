Катастрофа украинского «боинга»: тела погибших в Борисполе встретил Зеленский - ФОТО - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства встретили в аэропорту Борисполь самолет, доставивший в Киев тела девяти членов экипажа и двух пассажиров самолета "Международных украинских авиалиний" (МАУ), который 8 января сбили иранские ПВО.

В течение десяти дней после катастрофы в Иране работала группа украинских специалистов, которые по ДНК идентифицировали личности одиннадцати погибших граждан Украины, сообщает BBC News Украина.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Большинство пассажиров были иранцами и направлялись стыковочным рейсом в Канаду. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым заявил, что это была не техническая авария, а ракетный удар. Спустя несколько дней иранские власти признали это.

В Борисполе в ходе официальной церемонии останки пронесли в закрытых гробах, обернутых национальным флагом.

Родственники и коллеги погибших летчиков и пассажиров стояли рядом с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой офиса президента Андреем Богданом.

Несколько бортпроводниц из числа сотрудников компании МАУ, выстроившихся на летном поле, плакали.

Гробы с останками погибших граждан Украины с почетным караулом были вынесены из самолета и погружены в черные катафалки. Затем автомобили сделали круг по летному полю.

Офис президента Украины вел прямую трансляцию церемонии, запись можно посмотреть на его страницах в социальных сетях.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился вблизи международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано-утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Среди них – 11 граждан Украины (девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, по три – ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был по ошибке сбит иранскими военными.