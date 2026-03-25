Налажены новые связи между бизнесменами Азербайджана, Италии и стран Центральной Азии - ФОТО

В столице Узбекистана Ташкенте в рамках агробизнес-форума на тему «Инновации для устойчивых агроэкосистем, восстановительное сельское хозяйство и цифровизация» были проведены двусторонние (B2B и B2G) и многосторонние встречи с участием бизнесменов Азербайджана, Италии и стран Центральной Азии.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, цель мероприятия - содействовать налаживанию прямых связей между деловыми людьми, расширению бизнес-связей, формированию новых партнерств, стимулированию роста взаимного товарооборота.

На встречах формата B2B азербайджанские компании, занимающиеся садоводством, питомниководством, виноделием, а также продажей сельскохозяйственной техники и ее запасных частей, провели презентации продукции и услуг, обсудили потенциальные возможности сотрудничества. В ходе встреч предприниматели поделились мнениями о расширении экономического сотрудничества, инвестиционных возможностях, увеличении товарооборота в сельскохозяйственной, пищевой и агропромышленной сферах.

Стороны получили подробную информацию о благоприятной инвестиционной среде и экспортном потенциале в странах, выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, увеличении товарооборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, инвестициях в аграрный сектор.

На встречах был проведен широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. В ходе двусторонних встреч между бизнесменами установлены новые связи, достигнуты договоренности по ряду вопросов.