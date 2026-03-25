Суд вынес приговор дяде, совершившему непристойные действия в отношении несовершеннолетнего племянника

В Баку произошло шокирующее преступление

По информации Qafqazinfo, 30-летний мужчина совершил непристойные действия в отношении 15-летнего племянника (сына сестры).

Сообщается, что мужчина трижды совершил сексуальные действия в отношении подростка, а также записал это на телефон.

Видеозапись случайно обнаружила жена обвиняемого. Не выдержав увиденного, она обратилась в полицию.

Потерпевший школьник и его законный представитель в суде не заявляли жалобу против обвиняемого. Сам обвиняемый и потерпевший утверждали, что подобный инцидент произошёл лишь один раз, и оба в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что обвиняемый ранее уже был заключён за шантаж другого человека, но был досрочно условно освобождён год назад.

На этот раз суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.