Суд вынес приговор дяде, совершившему непристойные действия в отношении несовершеннолетнего племянника
В Баку произошло шокирующее преступление
По информации Qafqazinfo, 30-летний мужчина совершил непристойные действия в отношении 15-летнего племянника (сына сестры).
Сообщается, что мужчина трижды совершил сексуальные действия в отношении подростка, а также записал это на телефон.
Видеозапись случайно обнаружила жена обвиняемого. Не выдержав увиденного, она обратилась в полицию.
Потерпевший школьник и его законный представитель в суде не заявляли жалобу против обвиняемого. Сам обвиняемый и потерпевший утверждали, что подобный инцидент произошёл лишь один раз, и оба в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения.
Также выяснилось, что обвиняемый ранее уже был заключён за шантаж другого человека, но был досрочно условно освобождён год назад.
На этот раз суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.