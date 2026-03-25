Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничество

В условиях напряженной региональной обстановки мир между Арменией и Азербайджаном уже доказал свою жизнеспособность.

Oб этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Национального собрания.

"Мир можно поддерживать до тех пор, пока он выгоден обеим сторонам", - подчеркнул он.

По словам Мирзояна, цель Еревана - сформировать с Баку систему взаимовыгодного сотрудничества, которая будет способствовать поддержанию долгосрочного мира.