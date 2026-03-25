 В Страсбурге в центре внимания находились научные инициативы азербайджанских студентов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Страсбурге в центре внимания находились научные инициативы азербайджанских студентов - ФОТО

First News Media22:23 - Сегодня
При поддержке посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства страны при Совете Европы в Страсбургском университете состоялось ежегодное собрание научной ассоциации ALIM на тему «Посланники образования: азербайджанские студенты во Франции».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель мероприятия – подчеркнуть роль азербайджанских студентов и докторантов, которые учились и в настоящее время обучаются во Франции, в академическом и научном развитии Азербайджана, а также стратегическое значение азербайджано-французского межуниверситетского сотрудничества.

Участвовавшие в мероприятии выпускники, студенты, представители научных и академических кругов обменялись мнениями об интернационализации высшего образования, нынешнем состоянии академического сотрудничества между двумя странами и его перспективах.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель нашей страны при Совете Европы посол Фахраддин Исмаилов и почетный гость - судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов рассказали о стратегическом значении азербайджано-французского академического сотрудничества, роли образовательных программ за рубежом в формировании нового поколения специалистов и вкладе азербайджанских студентов, обучавшихся во Франции, в развитие человеческого капитала. В выступлениях говорилось об историческом развитии проводимой Азербайджаном политики обучения за рубежом в период после обретения независимости, молодежи, которая в 1970-е годы по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева направлялась в ведущие университеты Советского Союза, а также о новой волне образования, сформировавшейся с 2007 года в рамках государственной программы, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что основной целью этих программ было и останется применение полученных за рубежом знаний и умений в Азербайджане, направление их на развитие страны. Отмечалось, что в настоящее время во Франции обучаются более 1100 азербайджанских студентов, и они, как посланники образования, призваны доносить голос Азербайджана до обществ, в которых проживают. Отмечалось, что студенты и исследователи способны наиболее эффективно доносить реалии Азербайджана во Франции и в любой другой стране. Прозвучал призыв к азербайджанским студентам активно участвовать в научных, культурных и общественных инициативах.

В первой панели под названием «Взгляд на политику обучения за рубежом и опыт выпускников» выпускник Страсбургского университета по политическим наукам и праву, а также Национальной школы администрации (ENA) Азер Магеррамли рассказал о первых инициативах по направлению азербайджанских студентов за рубеж в 1990-е годы, историческом и институциональном контексте того периода, а также о возможностях и трудностях, связанных с академическим опытом, полученным во Франции. Доктор философии по медицине, врач-онколог Санубар Керимова и доктор философии по иммуногенетике/биоинформатике Тюркан Самедова выступили с докладами о институциональном становлении программ обучения за рубежом, используемых с 2000-х годов механизмах стипендий и международной академической мобильности, а также о межуниверситетском партнерстве и вкладе выпускников в экономическое, научное и институциональное развитие Азербайджана.

Во второй панели, посвященной «Году градостроительства и архитектуры» в связи с WUF13, который в этом году примет Азербайджан, выпускник американского Университета Кларксона, доктор наук по инженерии Турал Бабаев рассказал о перспективах образования в области гражданской инженерии, инновационных решениях, которые могут быть внедрены в Азербайджане, а также возможности индустриализации научных проектов. Он также подчеркнул преимущества рынка труда в сферах градостроительства, архитектуры и строительства в Азербайджане, коснулся важности усиления научного потенциала в области инженерии.

На общем собрании был представлен отчет о деятельности, научных проектах и инициативах научной ассоциации ALIM за последний период, обсуждены перспективы развития сети докторантов и молодых исследователей, планы по дальнейшему укреплению сотрудничества между вузами Азербайджана и Франции. Кроме того, были определены приоритетные направления деятельности на предстоящий период, такие как реализация совместных научных проектов, программы обмена, расширение менторских платформ.

Поделиться:
202

