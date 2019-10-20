Кореянка поразила всех своим исполнением «Сары гялин» - ВИДЕО

Корейская певица Год Джи исполнила одну из самых известных азербайджанских народных песен «Сары гялин».

Песней девушка поделилась на своем канале в социальной сети YouTube. Певица некоторое время жила и училась в Азербайджане, и за это время успела выучить азербайджанский язык, сообщает Sputnik Азербайджан.

После возвращения в Корею она продолжает слушать азербайджанские песни. В этот раз она остановила свой выбор на народной песне «Сары гялин». Певица исполнила ее на двух языках - английском и азербайджанском.

Ее исполнение вызвало восторг пользователей, которые осыпали ее комплиментами. До этого она исполняла хит заслуженных артистов Азербайджана Ройи Айхан и Мири Юсифа Səndən1Dənədir («Ты единственный»).

А.А.