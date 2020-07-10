Кредиты пострадавшим от пандемии предпринимателям будут обеспечены госгарантией

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Согласно Порядку предоставления государственных гарантий по банковским кредитам и субсидирования кредитных процентов субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), кредиты будут обеспечены государственной гарантией на сумму до 300 миллионов манатов.

Как передает АПА, указанный Порядок утвержден решением Кабинета министров «О ряде мер, связанных с государственной поддержкой кредитов субъектов предпринимательства для снижения негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику страны».

Отметим, что согласно решению, предоставление государственных гарантий по кредитам, которые будут получены субъектами предпринимательства, продолжится до 31 декабря 2021 года.